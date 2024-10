Ho, ho, ho ! Vobster Santas revient en décembre

Sortez votre costume de Père Noël, ou habillez-vous en elfe, en renne ou même en joyeux bonhomme de neige – le Pères Noël Vobster L'événement est de retour et promet d'être plus grand que jamais !

Rejoignez l'équipe de Vobster Quay le 15 décembre et des dizaines d'autres plongeurs costumés (le record est de 185 plongeurs du Père Noël qui ont plongé dans l'eau en même temps) pour collecter des fonds pour deux nobles causes, la Royal National Lifeboat Institution et Help for Heroes. Depuis sa création en 2007, les plongeurs du Père Noël de Vobster ont collecté plus de 52,000 XNUMX £.

« Cela fait plus de 17 ans que la toute première plongée caritative du Père Noël a eu lieu à Vobster Quay et chaque année, l'événement ne cesse de prendre de l'ampleur et de s'améliorer », s'enthousiasme Amy Stanton, propriétaire de Vobster Quay. « Vobster Santas est une excellente façon pour les plongeurs de remercier chaleureusement la RNLI et Help For Heroes, deux organisations caritatives très méritantes qui nous tiennent à cœur.

« Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que Vobster Santas a accompli et espérons que davantage de plongeurs se joindront à l'événement de cette année, le dimanche 15 décembre. Je suis convaincu que nous pouvons faire de Vobster Santas 2024 le plus grand événement à ce jour ! ».

Les portes ouvriront à 7.30h9.30, il y aura un briefing de plongée à 10hXNUMX, puis les plongeurs se mettront tous à l'eau à XNUMXh.