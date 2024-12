Aidez Fathoms Free à relancer Stingray

Fathoms Free est un groupe de plongeurs bénévoles qui protègent la faune marine et l'environnement pour le bénéfice de tous en retirant les « ALDFG » (engins de pêche abandonnés, perdus ou autrement jetés) et autres débris marins des eaux côtières de Cornouailles et du Devon, et ils sont maintenant recherche de dons pour aider à financer la renaissance du légendaire bateau de plongée cornouaillais Stingray.

L'« ALDFG » est également connu sous le nom d'« engin fantôme » ou « engin de pêche fantôme », car il continue de « pêcher », d'emmêler, de piéger et de tuer les animaux sauvages sans discrimination. Ces animaux piégés mourront et serviront d'appât, attirant davantage d'animaux sauvages dans un cercle vicieux de mort jusqu'à ce que l'engin fantôme soit retiré de l'environnement.

Fathoms Free souhaite redonner vie à Stingray et lui redonner sa gloire d'antan afin d'accroître la capacité de conservation marine de la région et de perpétuer l'héritage du capitaine cornouaillais très apprécié Mark Milburn. Ils veulent un bateau qui leur permette de nettoyer plus d'engins fantômes et de débris marins que jamais auparavant.

La restauration de Stingray leur permettra également de fournir à d’autres organisations marines locales un bateau plus grand et plus rapide qui, avec leurs skippers bénévoles, augmentera leurs activités de conservation marine et facilitera une plus grande implication de la communauté.

Compte tenu de l'état actuel du bateau et de la remorque, Fathoms Free a estimé qu'il faudrait plus de 10,000 15,000 £ pour les remettre à l'eau et les mettre aux normes requises. Cette estimation pourrait rapidement passer à 20,000 XNUMX £, voire XNUMX XNUMX £, s'ils ne parviennent pas à faire fonctionner le moteur de manière fiable et doivent trouver un remplacement ou acheter une nouvelle remorque.

Stingray est actuellement dans un état pitoyable

La coque a besoin d'être réparée, la remorque idéalement remplacée et le moteur Mercury Optimax de 200 chevaux ne démarre pas. Le bateau n'a pas d'électronique, d'équipement de navigation ou d'équipement de sécurité. C'est une coque nue avec des tubes. L'équipe de Fathoms Free prévoit faire tout le travail elle-même pour minimiser les coûts du projet. Malgré ces coûts et le travail impliqué, il n'y avait pas de meilleure solution que Stingray pour diverses raisons (voir l'histoire de Stingray ci-dessous).

Pour aider Fathoms Free à obtenir un financement de contrepartie potentiel, ils ont fixé leur objectif à 5,000 10,000 £, en espérant qu'ils obtiendront un financement de contrepartie pour les amener à leur exigence minimale estimée de XNUMX XNUMX £.

L'histoire de Stingray

Stingray a été conçu dès le départ comme un bateau de plongée rapide et acheté à Barnet Marine quelques années avant le début du siècle par Looe Divers, bien nommé Looe Diver 1. Julian, administrateur, trésorier et skipper le plus qualifié de Fathoms Free, était un skipper régulier entre 2000 et 2005, notamment pour le naufrage du Scylla en 2004. Pendant cette période, Julian a progressé dans son développement de skipper avec le bateau, en complétant le Advanced Powerboat et Formatrice cours.

Stingray a débuté sous le nom de Looe Divers 1

Environ une décennie après que Looe Divers ait acheté le bateau, ils l'ont vendu à Starfish Divers, et il a été rebaptisé Starfish. Malheureusement, Starfish Divers a cessé ses activités quelques années plus tard. Le bateau a été négligé et son état s'est dégradé. Nous ne savons pas exactement ce qui lui est arrivé au cours des années suivantes avant qu'il ne soit retrouvé et acheté par Mark Milburn en 2015 dans le cadre d'un projet de restauration.

En raison des divers autres projets de Mark et du manque de temps libre pour terminer les travaux requis, Starfish est resté négligé jusqu'à ce que la COVID-19 donne à Mark le temps libre de commencer à s'en occuper. Jusqu'à ce moment, à part une remorque de remplacement à cadre en aluminium inadaptée qui avait besoin d'être remise à neuf et un moteur de remplacement d'occasion que personne n'avait vu tourner, il n'y avait eu aucun autre progrès pour rendre le bateau apte à naviguer.

Stingray pendant ses quelques années avec Starfish Divers

Après un lavage au jet d'eau, le retrait et la vente du moteur défectueux et le démontage du bateau jusqu'à sa coque nue, la première étape a été de le faire re-tuber, ce qui a eu lieu en juillet 2022. C'est à ce moment-là que Starfish a pris le nouveau nom de Stingray, du nom du premier bateau de location de Mark, qui avait été la base de son entreprise de location de plongée, Stingray Charters. Malheureusement, Mark est décédé l'année suivante et le bateau incomplet, Stingray, a été une fois de plus négligé.

Mark Milburn donne un bon coup de jet à Stingray

Mark n'était pas seulement un exploitant d'école de plongée, de magasin de plongée et de charter de plongée ; il a été un pilier des efforts de conservation marine de Cornouailles pendant des décennies jusqu'à son décès. Mark a soutenu tous les groupes de conservation marine de Cornouailles et des environs avec son entreprise et a dirigé ses propres récupérations d'engins fantômes et nettoyages sous-marins en Cornouailles des décennies avant même que certains groupes n'existent. On entend souvent dire que Mark accorde des tarifs préférentiels aux groupes de conservation marine pour s'assurer qu'ils puissent avoir le plus d'impact possible sur les budgets limités dont ils disposent tous.

Fathoms Free était en fait le dernier client de Mark avant son décès. Les membres de l'équipe ont passé un dimanche entier avec Mark à nettoyer une épave d'équipement fantôme et de débris marins dans l'estuaire de Falmouth, un souvenir qu'ils chériront à jamais.

Lorsque Fathoms Free a appris que Stingray était caché dans une haie à un kilomètre et demi de l'ancien centre de plongée de Mark, ils ont compris qu'il n'y avait qu'une seule option pour augmenter la capacité de conservation marine de Cornwall et perpétuer l'héritage de Mark. L'équipe a parlé avec sa famille et a choisi de continuer ce qu'il avait commencé.

Un porte-parole a déclaré : « Grâce à votre aide, Fathoms Free pourra honorer l’héritage de Mark Milburn et garantir que le nom Stingray continuera d’avoir un impact significatif sur la conservation marine pendant des années. Aussi petit soit-il, chaque don nous rapproche de notre objectif. »