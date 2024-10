25 % de pots anglais en moins amélioreront-ils le service pour les plongeurs ?

Un incident récent impliquant traitement de la maladie de décompression à Malte et a fait un reportage sur Divernet a attiré l'attention des plongeurs sur la possibilité que même le fait d'atteindre une chambre hyperbare ne mette pas nécessairement un terme à une situation d'urgence.

En Angleterre, le National Health Service cherche actuellement à renforcer ses services hyperbares, en réduisant, de manière contre-intuitive, le nombre de centres chargés de proposer des traitements aux plongeurs corrompus.

L'entreprise envisage de réduire le nombre total de huit à six, dans le cadre des modifications apportées à ses spécifications de services d'oxygénothérapie hyperbare (HBOT) et aux modalités de mise en service des prestataires. Son réseau coûte actuellement 8.2 millions de livres sterling par an à entretenir.

Le NHS England indique qu'à l'exception des chambres de Londres et des Midlands, les centres hyperbares existants sont tous situés à proximité de la côte, et que les directives de bonnes pratiques établissent le délai optimal de traitement à partir de l'apparition des symptômes comme étant de six heures, ce qui est particulièrement important pour les patients souffrant d'embolie gazeuse.

Cette proposition devrait permettre aux patients de continuer à atteindre le centre le plus proche en quatre heures de route maximum.

Rester en pratique

Certains prestataires de soins traitent actuellement un nombre relativement faible de patients, indique le NHS, ce qui signifie qu'il pourrait être difficile pour chaque membre du personnel d'effectuer le nombre minimum de traitements réels (par opposition aux traitements simulés) nécessaires pour maintenir ses compétences cliniques. De plus, tous les prestataires actuels ne sont pas équipés pour traiter les patients gravement malades, précise-t-il.

Le NHS England a lancé une consultation, sollicitant l'avis des patients et du grand public sur les changements proposés, qui, selon lui, auront pour effet d'améliorer la rapidité d'accès au traitement pour les patients, de réduire les variations dans l'accès aux soins pour les patients gravement malades et, grâce à de nouvelles procédures de suivi, de garantir que les résultats à long terme pour les patients sont surveillés et examinés.

En tant qu'organisme directeur de la plongée, la Club sous-aquatique britannique La BSAC a déclaré avoir été invitée à représenter les points de vue et les intérêts des plongeurs et qu'elle répondrait officiellement à la consultation. « Nous discutons avec d'autres parties impliquées dans cette consultation afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles au nom de nos membres », a déclaré Mary Tetley, PDG de la BSAC.

Tout plongeur individuel ou groupe souhaitant soumettre ses propres commentaires peut le faire, bien que la soumission doive être terminée avant le 13 octobre. Le NHS England recommande de lire le rapport public orientation de consultation, l'évaluation de l'impact sur la santé des inégalités et la spécification de service révisée avant finalise son enquête de consultation.

