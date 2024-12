Le Royaume-Uni exprime sa « grave inquiétude » concernant la sécurité des bateaux de plongée en mer Rouge

La récente série de catastrophes impliquant des bateaux de plongée dans la mer Rouge n’a pas échappé à l’attention des enquêteurs du gouvernement britannique.

Votre Direction des enquêtes sur les accidents maritimes (MAIB) vient de rendre publiques ses inquiétudes, l'inspecteur en chef des accidents maritimes, le capitaine Andrew Moll, écrivant au Autorité égyptienne pour la sécurité maritime (EAMS) pour exposer ses préoccupations et demander une pleine participation à ses enquêtes.

« D’après les éléments de preuve obtenus jusqu’à présent par la MAIB, il y a lieu de s’inquiéter sérieusement de la sécurité de certains bateaux de plongée égyptiens opérant dans la mer Rouge », indique la branche.

Moll, qui a rejoint la MAIB en provenance de la Royal Navy en 2005 et dirige l'unité en tant qu'inspecteur en chef depuis 2018, est chargé d'enquêter sur les causes des accidents maritimes, de publier des rapports contenant des recommandations de sécurité et de viser à accroître la sensibilisation sur la manière dont les accidents maritimes se produisent.

Parmi un certain nombre d'incidents récents impliquant des bateaux de plongée égyptiens opérant en mer Rouge, la MAIB se concentre sur trois incidents survenus au cours des 20 derniers mois et impliquant des citoyens britanniques.

Il s'agissait de la Carlton Queen, qui a chaviré le 24 avril 2023, entraînant l'abandon du bateau de croisière mais le sauvetage de tous les passagers et de l'équipage ; ouragan, qui a pris feu le 11 juin 2023, entraînant la mort de trois ressortissants britanniques ; et, plus récemment, Histoire de la mer, qui a chaviré le 25 novembre de cette année.

Selon la MAIB, ce dernier naufrage a fait jusqu'à 18 morts ou disparus, dont deux ressortissants britanniques. Divernet avait précédemment compris que la liste des victimes la plus récente s'élevait à 11, avec quatre corps retrouvés et sept personnes portées disparues, et a demandé des éclaircissements au MAIB.

Sea Story (Gouvernorat de la Mer Rouge)

Conformément aux protocoles du Code d’enquête sur les accidents de l’Organisation maritime internationale (OMI), la MAIB a officiellement enregistré le Royaume-Uni comme « État substantiellement intéressé » dans les enquêtes de sécurité égyptiennes sur ces incidents.

D'autres événements similaires dans la mer Rouge égyptienne au cours du second semestre 2024 ont également été signalés Divernet impliquait le Nouran, qui a pris feu le 6 novembre; Conduite maritime, qui a coulé le 24 octobre; et Exocet, qui a heurté un récif le 25 juin.

La MAIB indique qu'elle prépare actuellement un bulletin de sécurité à publier, énonçant les domaines de préoccupation que les personnes souhaitant faire de la plongée en croisière doivent prendre en compte. vacances dans la région de la mer Rouge, il faut en tenir compte avant de réserver.

