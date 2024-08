Procès Titan : Rush se considérait comme le « génie non-conformiste » de la plongée profonde

Le plongeur français Paul-Henri Nargeolet avait effectué davantage de plongées au Titanic que tout autre être humain, à tel point qu'il était surnommé « M. Titanic ».

Alors, quand lui et quatre autres membres d'équipage sont morts à bord du vaisseau expérimental Titane submersible l'année dernière, il a été quelque peu surprenant qu'avec son niveau d'expérience, il ait entrepris de jouer le rôle de navigateur lors du voyage touristique d'OceanGate vers l'épave en profondeur.

La famille Nargeolet affirme désormais qu'OceanGate et son défunt fondateur et PDG Richard Stockton Rush, qui pilotait le navire en fibre de carbone lorsqu'il a disparu le 18 juin 2023, avaient délibérément induit l'ancien commandant de la marine en erreur en lui faisant croire que Titane était plus sûr qu'il ne l'était.

Ils affirment également que, contrairement aux informations antérieures, les occupants n'auraient rien su lorsque Titane implosés, ils auraient en fait été prévenus d’un danger imminent et auraient souffert d’une « angoisse mentale » dans leurs derniers instants.

La famille a maintenant lancé une action en justice pour mort injustifiée de 50 millions de dollars contre Rush, OceanGate et d'autres entités impliquées dans le développement. Titane, demandant que les circonstances de l'incident mortel soient examinées devant un jury.

Titane perdu le contact avec son navire de soutien deux heures après avoir quitté la surface, et un navire en eau profonde très médiatisé mission de recherche et de sauvetage s'est poursuivi pendant quatre jours avant que l'épave ne soit retrouvée à moins de 300 m de Titanicde la proue, à une profondeur de 3.8 km.

Dans le procès, la famille affirme que Rush semblait fier de bafouer les normes de l'industrie, cultivant activement une image de lui-même « comme un « génie non-conformiste » du monde de la plongée sous-marine ».

Dans le passé, il avait critiqué la législation américaine sur la sécurité des navires à passagers parce qu'elle « donnait inutilement la priorité à la sécurité des passagers plutôt qu'à l'innovation commerciale ».

La Titane submersible – dôme en titane, coque en fibre de carbone (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech vidéo-game controller to pilot Titane. Les «systèmes électroniques sans fil branchés et contemporains» utilisés, contrairement à ceux de tous les submersibles précédents, reposaient sur une source d'alimentation ininterrompue, explique la famille.

La plainte a été déposée le 13 août devant la Cour supérieure de Washington du comté de King. OceanGate était basé dans l'État avant de suspendre toutes ses opérations suite à la catastrophe.

« Une insouciance persistante »

« L'implosion catastrophique qui a coûté la vie à Nargeolet était directement due à l'insouciance, à l'imprudence et à la négligence persistantes d'OceanGate, Rush et d'autres accusés dans leur conception, leur construction et leur exploitation. Titane», affirment les plaignants.

« Nargeolet est peut-être mort en faisant ce qu'il aimait faire, mais sa mort – et la mort des autres Titane membres de l’équipage – était illicite. Le Titanic L'expert avait effectué 37 descentes sur le Titanic depuis 1987, travaillant principalement pour un sauveteur RMS Titanic Inc. pour récupérer des objets pour ses expositions.

Il est décédé aux côtés de Rush et des passagers payants du milliardaire britannique Hamish Harding, de l'homme d'affaires pakistanais-britannique Shahzada Dawood et de son fils Sulaiman. OceanGate leur avait demandé de signer des décharges de responsabilité reconnaissant les risques de l'expédition avant qu'elle ne commence.

« Nous avons allégué dans le procès que Stockton Rush avait été transparent sur tous les problèmes rencontrés avec le Titane, ainsi que les modèles similaires précédents, une personne aussi expérimentée et compétente que PH Nargeolet n'aurait pas participé », déclare Matt Shaffer, un avocat représentant la famille.

Les ingénieurs de la sécurité maritime de la Garde côtière examinent l'embout arrière en titane récupéré de Titan (US National Transportation Safety Board)

Un autre membre de l'équipe juridique, Tony Buzbee, a déclaré : « Je pense qu'il est révélateur que même si l'Université de Washington et Boeing ont joué un rôle clé dans la conception de versions précédentes mais similaires du Titane, tous deux ont récemment nié toute implication dans le modèle submersible qui a implosé.

Fiche de sécurité

Les submersibles des grands fonds jouissent généralement d'un bon bilan de sécurité, mais sont généralement fabriqués à partir de titane solide plutôt que de titane fixé à un corps léger en fibre de carbone, comme celui utilisé pour Titane.

Certains experts et passagers potentiels avaient a publiquement critiqué la conception du submersible bien avant le voyage, comme rapporté dans des articles précédents sur Divernet, mais leurs objections avaient été rejetées par Rush alors qu'il cherchait à persuader les touristes des grands fonds de payer jusqu'à 250,000 XNUMX $ US pour visiter les eaux profondes. Titanic site.

Il aurait affirmé avoir installé un système de sécurité acoustique avancé qui avertirait Titanesi la coque se fissure sous la pression, mais un mécanisme conçu pour larguer le lest et amener Titane la sauvegarde en cas d'urgence aurait échoué.

"Selon les experts, ils auraient continué à descendre, en pleine connaissance des pannes irréversibles du navire, éprouvant terreur et angoisse mentale avant le Titane finissant par imploser », affirme le procès.

Aux côtés d'OceanGate et Rush comme accusés figurent l'ancien directeur de l'ingénierie de la société, Tony Nissen, ainsi que Hydrospace Group, Janicki Industries et Electroimpact, des sociétés qui auraient été impliquées dans la conception et la fabrication. Titane.

