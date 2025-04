Un bateau de croisière en mer Rouge abandonné après avoir heurté un récif

Croisière plongée en Mer Rouge FirebirdLe bateau, exploité par Into The Blue, basé à Hurghada, a dû être évacué après avoir heurté un récif au nord de Charm el-Cheikh, même s'il n'a pas encore coulé. Le bateau remontait le golfe d'Aqaba vers le nord, en direction de Dahab.

La collision, rapportée par la Chambre égyptienne de plongée et de sports nautiques (CDWS) ayant causé des « dommages importants » au navire, s'est produit vers 1 heure du matin le 20 avril. Les sept passagers et les sept membres d'équipage étaient sains et saufs.

Le CDWS a reçu un appel de détresse vers 1.30hXNUMX, heure à laquelle le bateau avait déjà été évacué, selon Into The Blue. La chambre a alerté les services d'urgence navals et terrestres régionaux pour qu'ils interviennent sur les lieux.

« Grâce à la réaction rapide et professionnelle de notre équipage et de notre guide de plongée, tous les participants ont été évacués en toute sécurité en 16 minutes, avec leurs passeports et leurs effets personnels essentiels », a rapporté Into The Blue. « Les participants ont été immédiatement transférés à terre et accompagnés par leur guide.

« Suite à l'évacuation réussie des passagers, les membres de notre équipage ont également été évacués en toute sécurité après avoir récupéré des effets personnels et du matériel supplémentaires. »

Les services d'urgence sont intervenus entre 2.30h3 et XNUMXh du matin pour soutenir l'opération et « assurer un transfert en douceur de tous vers un hôtel à proximité pour le repos et la sécurité ».

Capacité pour 16

« Construit par des plongeurs pour des plongeurs » en 2003 et révisé en 2019, le 32 m Firebird Il pouvait accueillir jusqu'à 16 passagers dans huit cabines. Il était équipé de deux Zodiacs et de deux radeaux de sauvetage de 25 places.

Into The Blue, rebaptisé seulement en février par Deep Blue Cruises, opère également Firebirdnavire jumeau de Thunderbird et le 50m Katana.

Firebird Les passagers étaient transférés vers des hôtels à Hurghada en attendant leur départ pour leur pays d'origine. Selon le CDWS, quatre d'entre eux étaient allemands, un suisse et les deux autres plongeurs égyptiens.

Into The Blue a déclaré qu'il travaillait avec les autorités pour sauver tout ce qui pouvait encore être récupéré. Firebird« Nous remercions les autorités et notre équipe dévouée pour leur gestion exceptionnelle de la situation, et nous restons engagés envers la sécurité et le bien-être de tous ceux qui naviguent avec nous », a-t-il déclaré.

Cet incident est le dernier d'une série de catastrophes impliquant des bateaux de plongée en mer Rouge, qui ont suscité des appels aux régulateurs régionaux pour qu'ils renforcent l'application des mesures de sécurité des bateaux de tourisme, y compris de la part du Royaume-Uni. Direction des enquêtes sur les accidents maritimes. Il a publié son propre bulletin de sécurité pour les touristes britanniques utilisant des navires de la mer Rouge.

Le CDWS affirme que la cause de la Firebird L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête menée par le ministère du Tourisme et d'autres autorités, bien que les conclusions des nombreuses enquêtes de ce type annoncées dans la région de la mer Rouge soient rarement rendues publiques.

Également sur Divernet : « Soyez prudents lors du choix des bateaux de plongée en mer Rouge », prévient la MAIB, Empereur des Sept Mers ravagé par le feu, Un bateau de tourisme chavire dans le golfe de Suez, Efforts de coercition Histoire de la mer Des plongeurs survivants rapportés par la BBC, 8 personnes toujours portées disparues après le naufrage d'un bateau de croisière en mer Rouge