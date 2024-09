Un consultant en cannabis suspendu après la mort d'un plongeur à Malte

Deux plongeurs recycleurs polonais basés au Royaume-Uni sont morts à Malte à la suite d'un incident de plongée sur épave le 6 juillet. Les circonstances de la mort de l'un d'eux, Krzysztof Białecki, sont désormais remises en question avec la suspension d'un consultant en plongée et en médecine hyperbare à l'hôpital Mater Dei.

Białecki, 48 ans, était le fondateur de la société basée à Londres Explorateurs de plongée, le plus grand club de plongée pour expatriés polonais du Royaume-Uni, et il avait essayé d'aider un autre membre, Dominik Dubaj, 45 ans, qui avait rencontré des difficultés en plongeant à 65 m de profondeur. polynésien au large du point le plus oriental de Malte.

Les deux hommes ont ensuite dû effectuer des ascensions rapides et manquer des paliers de sécurité. dans un incident mortel qui a été rapporté par la suite Divernet.

Il a maintenant été rapporté que le consultant anonyme avait décidé de quitter l'unité hyperbare de l'hôpital et avait laissé seulement un stagiaire junior pour surveiller le rétablissement de Bialecki.

L'accusation est portée par le Temps de Malte, qui rapporte que le ministère de la Santé de Malte a confirmé la suspension du consultant en attendant le résultat d'une enquête magistrale sur la mort de Białecki.

Entièrement conscient et alerte

Les deux plongeurs accidentés avaient été récupérés par un navire de sauvetage des forces armées maltaises à bord de leur bateau de location, ramenés à terre et transférés en ambulance à Mater Dei, près de la capitale La Valette. Dubaj y est décédé peu après son arrivée.

Selon certaines informations, Bialecki souffrait d'une maladie de décompression, mais il était « pleinement conscient et alerte » en entrant dans la chambre pour être soigné, à tel point qu'il aurait fait un signe du pouce levé à un employé du centre de plongée en visite cet après-midi-là.

On pensait qu'il répondait bien au traitement et qu'il était en voie de guérison, mais à 7.10hXNUMX ce soir-là, il a été soudainement déclaré mort.

La mort de Bialecki serait la première survenue depuis 1985 dans l'unité hyperbare impliquant un plongeur pleinement conscient. L'incident s'était produit alors que les installations de la chambre étaient encore en cours de développement.

Association des écoles de plongée professionnelles de Malte (PDSA) aurait demandé au ministère du Tourisme d'ouvrir une enquête interne sur ce qui s'est passé dans l'unité, dans le but de rassurer la communauté des plongeurs au sens large.

Selon le Times of Malta, le consultant en plongée et hyperbare est titulaire de diplômes de médecine de plongée d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni, et agit en tant que témoin expert en cas d'incident de plongée.



