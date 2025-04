De nouveaux incendies de bateaux de plongée ravagent la Thaïlande

at

at 12 h

Deux incendies de moteurs de bateaux de plongée se sont produits ces derniers jours dans le sud de la Thaïlande, bien que tous les passagers et membres d'équipage impliqués aient pu être secourus.

Lors de l'incident le plus récent, 18 touristes et passagers thaïlandais ainsi que huit membres d'équipage ont dû prendre un canot de sauvetage dans la mer d'Andaman aux premières heures d'hier (12 avril).

Le navire, l'acier de 35 m DiveRACE Classe E, avait amené des plongeurs au parc national de Khao Lak et avait jeté l'ancre pour la nuit, prêt à visiter l'épave des années 1980 de la drague minière d'étain Boonsung et le récif corallien environnant le lendemain. Le site de l'épave se trouve à environ 24 km de la jetée de Thap Lamu, dans la province de Phang Nga, au nord de Phuket.

À 3.30 h XNUMX du matin, une importante fumée a été détectée provenant de la salle des machines du navire. Selon l'opérateur, l'équipage a utilisé des extincteurs pour éteindre le générateur, identifié comme étant à l'origine de l'incendie.

Il y avait cependant trop de fumée pour qu'ils puissent contrôler la situation, et il a été décidé d'évacuer les invités et l'équipage sur les radeaux de sauvetage et d'informer la marine.

Lutte contre l'incendie (Phuket Info Centre)

Le bateau de plongée incendié (Phuket Info Centre)

Un bateau de croisière à proximité, Raga L'équipe de Smile Dolphin Diving est arrivée à bord et a pris en charge les passagers et l'équipage, tous indemnes, semble-t-il. Ils ont été transférés au quai de Thap Lamu.

« Nous ferons de notre mieux pour aider les personnes touchées et continuerons à garantir la responsabilité », a déclaré le DiveRACE L'opérateur a fait une déclaration publique. Une enquête officielle serait en cours.

Héros local

La veille (11 avril), un incendie s'était déclaré à l'arrière d'un petit bateau commercial, le Aor Subpiti, alors que son moteur prenait feu.

Le bateau revenait d'une sortie snorkeling au large de Koh Kood, à l'autre bout du pays, dans la province orientale de Trat, dans le golfe de Thaïlande. Il transportait une famille thaïlandaise de quatre personnes – deux enfants et leurs parents – qui séjournaient au Koh Kood Cabana Resort.

Le barreur Manawat Bialy, âgé de seize ans, a subi de graves brûlures aux bras et au visage lorsque le moteur a explosé près de l'endroit où il travaillait, mais il aurait quand même aidé à mettre la famille à l'eau en toute sécurité avant d'essayer d'éteindre l'incendie.

L'Aor Subpiti flamboyant

Lui et le capitaine Supawat Rojanamol, âgé de 18 ans, ont finalement dû abandonner leurs tentatives de contenir l'incendie. Un bateau de pêche et les secours ont récupéré la famille, et l'équipage a été transporté à l'hôpital pour y être soigné pour des brûlures.

Les services d'urgence ont été alertés vers 11.40hXNUMX et les autorités ont indiqué que l'incendie semblait être accidentel et que le moteur du bateau répondait aux normes de sécurité requises.

L'opérateur du bateau Angkana Apibansri a remercié les sauveteurs pour leur réponse rapide et les deux membres d'équipage, salués localement comme des héros pour leur réaction, devraient se rétablir complètement.

L'incident de Ko Tao

Incendie sur le David John (Bureau des relations publiques de la province de Surat Thani)

Les deux derniers incidents surviennent moins d'un mois après la disparition d'Alexandra Clarke, une routarde londonienne de 26 ans, lors du naufrage du bateau de plongée charter. David John a pris feu et a coulé.

Clarke était l'un des 22 touristes et membres d'équipage à bord du navire lorsque l'incendie s'est déclaré le matin du 16 mars, à environ 10 km au large de la côte de Ko Tao, sur la côte ouest du golfe de Thaïlande.

On pensait qu'elle se trouvait dans les toilettes à l'arrière après son retour d'une plongée sur le site de South-west Pinnacle lorsque l'incendie s'est déclaré vers 10 heures du matin.

Selon la police, le réservoir de carburant du bateau a débordé lors du remplissage, les vapeurs ayant été enflammées par une étincelle au démarrage du moteur. L'incendie s'est rapidement propagé dans la salle des machines, tandis que les plongeurs et l'équipage sautaient à la mer. Ils ont été secourus par les équipages de bateaux privés alertés par un appel d'urgence.

Le navire a fini par couler et le capitaine et le membre d'équipage qui remplissait le réservoir ont été accusés de négligence. a été signalé à l'époque on Divernet.

Pause baignade

Et ce ne sont pas les seuls incidents impliquant des bateaux de tourisme et impliquant un dysfonctionnement moteur survenus en Thaïlande le mois dernier. Une explosion et un incendie se sont produits sur le bateau de plaisance bimoteur basé à Phuket. Thanamarine 555 le 31 mars, alors que les passagers nageaient au large de l'île privée de Mai Thon.

Le bateau était en route vers Ko Phi Phi avec à son bord trois membres d'équipage et 33 touristes, principalement russes, ainsi que leur guide. Pendant la pause baignade, le capitaine aurait découvert une panne dans le moteur.

Il avait commandé un bateau de remplacement pour poursuivre le voyage lorsque l'explosion s'est produite. Lui, un ingénieur et un autre membre d'équipage ont été blessés, tandis que trois touristes et leur guide ont été blessés par des éclats d'obus. Une vedette portuaire a finalement maîtrisé l'incendie et les blessés ont été transportés à l'hôpital.

Phuket en particulier est devenue associée à des incidents impliquant des bateaux de tourisme, selon la presse locale, ce qui a conduit les autorités locales à intensifier un programme d'inspections aléatoires en 2024.

Selon le Examinateur de la Thaïlande Le mois d'avril, lorsque le pays célèbre son festival de l'eau du Nouvel An (Songkran), voit régulièrement les incidents sur la route et sur les bateaux augmenter jusqu'à 50 %.

Également sur Divernet : Un touriste britannique porté disparu, présumé mort, après l'incendie d'un bateau de plongée en Thaïlande, L'EMPEREUR DES SEPT MERS RAVAGÉ PAR LE FEU, DEUX PLANCHES DE PLONGÉE BIEN CONNUES S'ÉCLAIRENT, INCENDIE À BORD DE LA CROISIÈRE FLORES : VUE DEPUIS LE PONT