L'enquête sur la mort d'un plongeur à Malte accuse le médecin d'avoir commis une négligence

Un spécialiste en médecine hyperbare devrait être poursuivi au pénal à Malte en lien avec le décès du plongeur polonais Krzysztof Białecki, basé au Royaume-Uni, en juillet.

Les conclusions d'une enquête magistrale sur le décès ont été rapportées par le Times of Malta, qui stipule que le consultant pourrait être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu'à quatre ans et à une amende d'environ 10,000 XNUMX £ s'il est reconnu coupable d'homicide involontaire.

Białecki, 48 ans, était l'un des deux membres du club de plongée polonais Explorateurs de plongée décédé le 6 juillet. Il était allé aider Dominik Dubaj, qui avait rencontré des difficultés lors d'une plongée à 65 m de profondeur Le Polynésien accident avant de commencer une ascension incontrôlée. Les deux hommes avaient fait des ascensions rapides et raté des paliers de sécurité, comme signalé on Divernet.

Dubaj a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital Mater Dei près de La Valette, après avoir souffert d'une embolie gazeuse de l'artère cérébrale et d'un barotraumatisme pulmonaire à la suite de l'ascension.

Bialecki, qui aurait été conscient et alerte, semblait initialement faire des progrès sous traitement pour maladie de décompression (MDD) dans la chambre hyperbare, mais il a ensuite été victime d'un arrêt cardiaque et est décédé à 7.10hXNUMX ce soir-là.

Résultats de l'enquête

L'enquête judiciaire, menée par le magistrat Joe Mifsud, a conclu que lors de la plongée elle-même, il n'y avait eu aucune négligence de la part de l'organisateur Diveshack Scuba School, un centre de plongée PADI 5* IDC et Tec Rec DIVE à Sliema, ou des cinq autres plongeurs du groupe du club, qui ont été jugés avoir pris toutes les mesures appropriées dans l'urgence.

However, a series of critical errors was found to have occurred at the hospital. The as-yet unnamed diving and hyperbaric medicine consultant had left the premises for a “prolonged period” in the afternoon, leaving Bialecki in the care of a junior said to be “still undergoing Formation and thus ill-equipped to handle complications and make key treatment decisions”.

Il avait été demandé au stagiaire de maintenir un contact téléphonique avec le consultant et d’éviter de prendre des décisions importantes de manière indépendante.

Hôpital Mater Dei à Malte (Johan Puhlemark)

At 6.20pm Bialecki had removed his oxygen masque and complained of increased abdominal pain and shortness of breath. The trainee had informed the consultant by phone and asked to call an anaesthetist in preparation for CPR, but the request was turned down. Białecki had suffered a cardiac arrest at 6.31pm, at which point the CPR team was alerted.

Le médecin n'est revenu qu'à 6.42h38, mais l'état de santé de Bialecki était déjà jugé critique et il est décédé XNUMX minutes plus tard.

L'enquête a révélé que le médecin avait admis ne pas avoir connaissance de la profondeur maximale à laquelle les plongeurs opéraient, estimant qu'elle ne dépassait pas 50 m, ce qui aurait pu conduire à des erreurs dans le traitement prescrit.

Le consultant aurait également mal diagnostiqué l'état de Białecki par téléphone, soupçonnant une toxicité à l'oxygène plutôt qu'une DCI.

Lors du traitement initial dans la chambre, les valves à basse pression ne s'ouvraient pas correctement, ce qui a causé des difficultés respiratoires à Białecki. Une fois le problème résolu, aucune compensation n'a été versée pour cette phase compromise du traitement, ce qui a entraîné une augmentation de la charge en azote dans son sang et aggravé son état.

Le consultant avait conseillé d'injecter à Bialecki le sédatif Ativan, même s'il n'était disponible que sous forme de comprimés, et bien que Bialecki ait reçu deux comprimés d'Ativan de 1 mg à 5.10hXNUMX, le consultant avait cru qu'aucun n'avait été administré.

Moments critiques

Le consultant avait été suspendu en attendant le résultat de l'enquête judiciaire, qui a conclu que son absence lors des moments critiques et le recours à un stagiaire avaient contribué à la mort de Białecki, tandis que le traitement du plongeur avait été mal géré jusqu'à la négligence.

Le décès de Bialecki serait le premier décès impliquant un plongeur pleinement conscient à survenir dans l'unité hyperbare depuis près de 40 ans.

Selon le journal, le consultant est âgé de 43 ans, titulaire de diplômes de médecine de plongée d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni et agit en tant que témoin expert en incidents de plongée.

AUGMENTATION DE LA DEMANDE : Une augmentation des traitements de plongée à l'unité hyperbare Mater Dei, ainsi qu'à l'autre unité de Malte à l'hôpital général de Gozo, a été signalée par le Times of Malta. Mater Dei a traité 57 plongeurs jusqu'à présent cette année, a-t-il déclaré la semaine dernière, dépassant déjà sa moyenne annuelle de 50. Gozo accueille en moyenne 30 plongeurs par an. Le Dr Stephen Muscat, ancien consultant en chef chez Mater Dei, a noté que « Malte est en passe de devenir la Mecque de la plongée technique », et que cela constituait un facteur rendant les plongeurs plus sujets aux accidents.



