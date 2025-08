L'héroïsme d'un guide de plongée blessé déclenche un appel

Lorsqu'un guide de plongée a été abandonné dans un état critique par un bateau à grande vitesse sur l'île touristique mexicaine de Cozumel le 25 juillet, Divernet's rapport de l'incident a suggéré qu'il agissait pour protéger un autre plongeur lorsqu'il a été touché.

En fait, il semble que le maître de plongée expérimenté, Manolo Acuña Zepeda, ait risqué sa vie pour tenter de sauver non pas un, mais tous les plongeurs dont il avait la charge.

« Manolo a héroïquement repoussé un groupe de plongeurs hors de la trajectoire d'un hors-bord qui naviguait illégalement à grande vitesse au-dessus du récif de Yucab, à l'intérieur du parc marin protégé », explique John Flynn, célèbre opérateur de plongée de Cozumel. « Ce faisant, il a été heurté par le bateau et grièvement blessé par ses hélices.

Divemaster Manolo Zepeda

Tout cela malgré le fait qu'il avait sa bouée de signalisation personnelle (SMB) déployée pour alerter les bateaux de la présence de plongeurs en surface ou sous l'eau. Grâce à l'abnégation de Manolo, des vies ont été sauvées, mais il devra désormais subir de multiples opérations et affronter un long chemin vers la guérison.

Flynn a lancé un Site GoFundMe pour permettre au plongeur professionnel sinistré de payer les frais médicaux d'hospitalisation qui devraient atteindre environ 1 million de pesos (environ 40,000 XNUMX £).

Zepeda a perdu une quantité importante de sang suite à cet incident et a dû recevoir de multiples transfusions. Il est toujours hospitalisé à l'hôpital international de Cozumel, où il a d'abord subi une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture ouverte du tibia droit, puis une autre intervention pour réparer sa fracture du péroné, l'autre os principal de la jambe.

D'autres opérations ont été nécessaires pour soigner les profondes lacérations aux pieds, à la main, à la cuisse et au dos de Zepeda. Il ne pourra pas marcher pendant au moins un an et devra subir une arthroplastie du genou en 2026.

Zepeda a plus de 30 ans d'expérience en tant que professionnel de la plongée

« Chaque don, aussi modeste soit-il, servira directement à financer les opérations chirurgicales, le traitement et la rééducation de Manolo », déclare Flynn. « Il souffre de graves blessures à la jambe, au bas du dos et aux chevilles. » À ce jour (4 août), 84 % du montant visé a été collecté grâce à plus de 500 dons.

Flynn, originaire de Californie, a lancé ce qui est devenu l'entreprise de plongée sous-marine Sand Dollar Sports Né à Cozumel en 1990, Zepeda a participé directement à la création du parc marin de Cozumel. Il n'était pas employé à temps plein par Sand Dollar, mais travaillait pour l'exploitant en tant que pigiste.

« Manolo est non seulement un divemaster expérimenté avec 30 ans d'expérience, mais aussi un véritable héros », déclare Flynn. « Rassemblons-nous en tant que communauté et rendons hommage à celui qui a tout donné pour protéger les autres. »

Le bateau qui a heurté Zepeda, identifié comme le Maranatha, aurait pénétré dans la zone récifale sans les permis requis par la Commission nationale des aires naturelles protégées (CONANP). Une enquête officielle est en cours.