La famille de la jeune fille veut des réponses sur le décès d'une jeune fille plongée avec tuba aux Maldives

La famille d'une écolière britanno-singapourienne décédée dans un incident impliquant une hélice de bateau lors d'une sortie de plongée avec tuba avec son école il y a près de deux mois attend toujours une explication de la part des autorités des Maldives sur ce qui s'est passé.

La mort de Jenna Chan, 15 ans, le 8 novembre a été signalée sur DivernetElle avait participé à un projet de plongée avec tuba avec l'association caritative britannique The Programme de recherche sur les requins baleines des Maldives, accompagné d'autres élèves de l'école singapourienne St Joseph's Institution (SJI) International lors d'un voyage dirigé par le directeur de l'école.

SJI students had visited the Maldives the previous year for “deep-sea snorkelling and resilience leçons” that formed part of the school’s compulsory Prix ​​national d'excellence pour les jeunes Formation, equivalent to the Duke of Edinburgh Award in the UK.

« Silence des Maldives »

L'incident mortel s'est produit entre le Lux Maldives Resort et Dhidoo, dans l'atoll d'Ari Sud. Jenna a été déclarée morte à son arrivée au centre de santé de Dhigura, situé à proximité, et la police a promis de mener une enquête.

« Le gouvernement des Maldives a gardé le silence et toutes les nouvelles à son sujet ont cessé », écrit Alice Chan, 17 ans, sur un GoFundMe La page a commencé pour sa sœur cadette. « Les circonstances qui ont conduit à sa mort soudaine et la négligence de l'entreprise sont vraiment choquantes pour notre famille et ses amis adolescents, qui ont été témoins de sa mort.

Jenna Chan à l'aéroport

« Aidez-nous à traverser cette période difficile pour notre famille et nos proches, et faites connaître son cas. Tous les dons serviront à financer notre combat pour Jenna et la protection de tous les futurs enfants et touristes, en fournissant à nos avocats maldiviens les honoraires d'avocat et le soutien financier nécessaires pour traiter davantage de cas comme celui-ci. Justice pour Jenna. » Le site a jusqu'à présent récolté 5,160 10,000 £ sur un objectif de XNUMX XNUMX £.

Politique d'interdiction des téléphones

Selon le groupe, Jenna et ses amis avaient reçu l'ordre d'entrer dans la mer juste avant que le moteur du bateau ne démarre et que le navire ne fasse marche arrière vers eux, l'entraînant sous la surface.

Les parents de Jenna, Alan Chan et Jennifer Liauw, ont déclaré à la presse qu'ils n'avaient pas pu contacter leur fille pendant le voyage car l'école avait imposé une politique d'interdiction des téléphones.

Ils affirment que les autorités maldiviennes n’ont pas réussi à offrir la possibilité d’une Autopsie l’examen du corps de leur fille après l’incident, et que les déclarations de témoins d’autres élèves et enseignants ne leur avaient pas été communiquées, ce qui les amenait à penser qu’« aucune véritable enquête » n’était en cours.

Ils ont également évoqué une « chaîne d’erreurs » qui se serait produite tout au long du voyage. « C’est presque Noël et nous n’avons toujours pas de réponse », a déclaré Alan Chan. « Nous voulons savoir ce qui s’est passé. »

