De victime d’une morsure de requin à athlète paralympique – en 15 mois

En mai de l'année dernière, Ali Truwit, 22 ans, faisait de la plongée avec tuba depuis un bateau dans les îles Turques et Caïques avec une collègue nageuse de l'équipe de l'université de Yale, Sophie Pilkinton.

Les amis profitaient de vacances pour célébrer leur diplôme – mais à ce stade, le voyage a pris une tournure sombre.

La zone n'était pas connue pour ses requins, mais ce que l'on pensait plus tard être un requin bouledogue s'est soudainement approché "et a commencé à nous attaquer, à nous cogner agressivement et à nous percuter par le dessous", comme l'a déclaré Truwit à NBC News.

« Nous avons riposté, bousculé et donné des coups de pied, mais assez rapidement, ma jambe a été mise dans sa bouche. Et la prochaine chose que je savais, c’est qu’il m’avait mordu le pied et une partie de ma jambe.

Pourtant, à peine 15 mois après cette rencontre traumatisante, Truwit se prépare à participer à trois courses internationales avec l'équipe américaine aux Jeux Paralympiques de Paris.

Alors que le requin tournait en rond, c'est l'entraînement de natation de Truwit qui est apparu. "Nous avons pris la décision en une fraction de seconde de nager pour sauver notre vie, en parcourant environ 75 mètres en pleine mer jusqu'au bateau", a-t-elle déclaré.

Les deux femmes ont atteint la sécurité du navire où Pilkinton, dans une action que Truwit attribue pour lui avoir sauvé la vie, a arrêté le saignement avec un garrot.

Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital pour des soins d'urgence avant d'être rapatriée par avion aux États-Unis pour y être opérée. Elle a subi trois opérations : deux à Miami pour lutter contre une infection, puis à New York, le jour de son 23e anniversaire, où sa jambe gauche a été amputée sous le genou.

Des flashbacks poignants

Une partie de la rééducation de Truwit impliquait du travail en piscine, et elle a été aidée par son ancien entraîneur de natation universitaire, Jamie Barone. Revenir dans l'eau, même dans la piscine familiale de Darien, dans le Connecticut, s'est avéré psychologiquement difficile au début, car l'immersion et les bruits d'éclaboussures déclencheraient des flashbacks déchirants de la rencontre avec le requin.

Décrivant Truwit comme « la travailleuse la plus acharnée que j'ai jamais rencontrée », Barone dit qu'elle n'a jamais manqué une journée d'entraînement, les flashbacks et l'inconfort diminuant à mesure qu'elle travaillait dur.

Bien que son objectif initial ait été simplement d’apprendre à utiliser sa jambe prothétique et à retrouver ses forces, en décembre, Truwit nageait en style libre et en dos crawlé aux championnats nationaux paralympiques américains de natation à Orlando, en Floride – et a remporté une médaille.

L’idée de participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028 a ensuite cédé la place à une initiative plus ambitieuse vers Paris en 2024.

Nageant toujours en compétition – Ali Truwit

En avril dernier, Truwit a nagé le 400 m nage libre, dans la catégorie S10 pour les nageurs ayant une déficience physique affectant une articulation, lors d'une compétition internationale au Portugal. Puis, lors des essais fin juin, elle a remporté les épreuves qui l'ont qualifiée pour l'équipe paralympique américaine – le 400 m et le 100 m nage libre et le 100 m dos.

Devenir sécuritaire pour l’eau

Truwit a également trouvé le temps de lancer une fondation appelée Stronger Than You Think. « J’ai compris à quel point les prothèses sont chères et à quel point elles sont peu couvertes par l’assurance », dit-elle. « On m'a également rappelé à quel point le fait d'être un bon nageur était essentiel à ma survie.

"J'ai commencé Plus fort que vous ne le pensez pour aider les personnes ayant besoin d’une aide financière avec leurs prothèses, ainsi que pour aider les gens à devenir sûrs à l’eau.

Qualifiant le nageur de « source d'inspiration », le gouverneur du Connecticut a désigné demain (28 août), jour du début des Jeux paralympiques, comme la Journée Ali Truwit dans l'État.

"Je suis unique dans le sens où j'ai été attaqué par un requin, mais je ne suis pas unique dans le sens où nous traversons tous des épreuves, des traumatismes et des moments difficiles dans la vie et nous avons tous la capacité de nous relever", a déclaré Truwit à NBC.

