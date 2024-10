Un poisson-aiguille volant tue un surfeur italien

Une surfeuse italienne est décédée dans un accident étrange en Indonésie, au cours duquel un poisson-aiguille a sauté hors de la mer et l'a empalée à la poitrine.

L'incident s'est produit le matin du 18 octobre au large de Masokut, dans l'archipel des Mentawai. Situées au large de la côte de Sumatra, dans l'est de l'océan Indien, ces îles sont réputées pour être très prisées des surfeurs.

Giulia Manfrini, 36 ans, de Turin, était une surfeuse et une snowboardeuse instructeur Elle dirigeait une agence de voyage spécialisée appelée AWAVE Travel. Elle séjournait au Hidden Bay Resort avec son partenaire Max Ferro, qui était présent sur les lieux lorsque l'incident s'est produit.

Giulia Manfrini et Max Ferro

Manfrini a été ramenée sur terre et les premiers soins lui ont été administrés tandis qu'elle était emmenée dans un centre médical, mais il était trop tard. Le poisson-aiguille avait laissé une plaie perforante de 5 cm de profondeur sur le côté gauche de sa poitrine et il semblerait qu'il y ait eu de l'eau de mer dans ses poumons.

« Malheureusement, malgré les efforts courageux de son partenaire, du personnel local de la station et des médecins, Giulia n'a pas pu être sauvée », a déclaré Voyages AWAVEJames Colston, cofondateur de la fondation. « Nous pensons qu'elle est morte en faisant ce qu'elle aimait, dans un endroit qu'elle aimait. »

Les poissons-aiguilles appartiennent à la belonidés Les poissons de la famille des amphibiens sont dotés d'un bec long et étroit rempli de dents acérées. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1 m de long et se trouvent généralement dans les régions subtropicales, où ils se nourrissent principalement de petits poissons, de crustacés et de céphalopodes.

Aiguille de poisson (Christian Grill)

Capables de faire de courts sauts hors de l'eau à des vitesses allant jusqu'à 40 mph (la vitesse d'une fléchette lancée sur une planche), les poissons-aiguilles sont souvent connus pour sauter par-dessus les ponts des navires peu profonds.

Dans certaines régions de l'Indo-Pacifique, les poissons-aiguilles volants sont considérés par les pêcheurs traditionnels comme représentant un plus grand danger pour eux que les autres formes de vie marine.

Lorsque le bec frappe la chair, il peut infliger de profondes blessures perforantes et il est déjà arrivé qu'il se brise à l'intérieur de la victime. Bien que rien ne suggère que les poissons soient intentionnellement agressifs envers les humains, un certain nombre de décès et de blessures graves ont été enregistrés.

Les becs des poissons-aiguilles peuvent causer des dégâts considérables

Plus tôt en 2024, un pêcheur philippin de 59 ans a été transpercé à l'estomac par un poisson-aiguille bondissant ou balo au large de l'île de Panay et est décédé d'une perte de sang avant d'atteindre l'hôpital.

