Des parties du corps d'une plongeuse retrouvées dans un requin

Les restes d'une plongeuse américaine disparue lors d'une plongée en bateau dans une région reculée d'Indonésie semblent avoir été retrouvés dans l'estomac d'un requin – mais son mari et ses amis contestent que ce soit l'animal qui ait causé sa mort, et affirment qu'elle aurait été horrifiée qu'un requin soit accusé.

Colleen Monfore, 68 ans, a été séparée du reste d'un groupe de sept plongeurs par de forts courants alors qu'elle se trouvait à une profondeur d'environ 7 m au large de Pulau Reong, une petite île près de Wetar dans l'archipel d'Alor, le 26 septembre.

Le groupe s'était retourné en réponse à un changement de direction du courant et à la présence d'un courant descendant, moment auquel on pensait qu'il lui restait encore la moitié d'un réservoir d'air.

Le guide de plongée n'a pas pu joindre Monfore pour l'aider à regagner leur bateau, et sa disparition a déclenché une recherche de huit jours dans la zone.

L'île de Reong au large de Wetar (Google Earth)

Le 6 octobre, un pêcheur du Timor-Leste, à environ 120 km au sud de Reong et en dehors du territoire indonésien, a signalé avoir tué un requin qui, selon lui, semblait être en détresse, et avoir trouvé des parties du corps d'une femme dans son estomac, ainsi que des restes d'une combinaison de plongée et d'un maillot de bain.

Les autorités du Timor-Leste ont pris contact avec le Garde côtière et maritime indonésienne, mais bien que les indications de la famille et des amis indiquent que le corps a été identifié comme étant celui de Monfore, cela n'a pas encore été officiellement confirmé.

Mettre les choses au clair

Monfore, mère de deux enfants, était partie en vacances de plongée avec son mari Mike pendant sept semaines. De vieux amis du Michigan, Rick et Kim Sass, qui avaient été propriétaires d'un centre de plongée pendant de nombreuses années avant leur retraite, ont déclaré que Mike Monfore les avait contactés après le décès de sa femme pour tenter de clarifier la situation.

Ils l'ont décrite comme une plongeuse très expérimentée et ont déclaré que les courants lors de la plongée avaient été jugés gérables et qu'elle était probablement morte des suites d'un problème médical non spécifié. Bien qu'il soit possible qu'un requin ait dévoré son corps après sa mort, il est très peu probable qu'il l'ait attaquée ou provoqué sa mort. Les attaques de requins sont rares dans la région.

« Les requins ont un estomac adapté à une digestion rapide », a déclaré Kim Sass sur les réseaux sociaux. « L’estomac contient des acides puissants et des enzymes qui décomposent rapidement la nourriture en particules plus petites.

« Le corps de Colleen a été identifié. Ses empreintes digitales (également identifiables) sont utilisées par notre ambassade américaine et le gouvernement local comme preuve de décès. Cela n'aurait pas été possible si le requin l'avait attaquée il y a des semaines. »

Sass affirme avoir effectué au moins mille plongées avec Monfore et qu'elle était une excellente plongeuse. Les données de l'ordinateur de plongée de Mike Monfore, les photos prises lors de la plongée et les déclarations des autres plongeurs et du guide de plongée suggèrent que son amie est décédée des suites d'un problème médical.

« Je ne crois pas que ce soit l’environnement et certainement pas un requin qui ait mis fin à sa vie », dit-elle. « Le mari de Colleen a dit qu’elle aurait été triste d’apprendre qu’un requin était mort à cause d’elle – et que sa mort donne une fois de plus une mauvaise réputation aux requins. »

Également sur Divernet : ALOR POUR LUI-MÊME, ALOR AQUAMEN