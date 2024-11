L'extraction du corps d'un plongeur spéléologue est « techniquement exigeante »

Un plongeur est décédé dans une grotte du canton suisse du Tessin. La récupération de son corps représente désormais un défi pour les secouristes. Après avoir échoué à revenir d'une plongée prévue le 2 novembre, l'homme a été retrouvé à une profondeur de 40 mètres, à environ 200 mètres de l'entrée de la grotte.

La grotte se trouve dans la vallée de Blenio, près de la source du fleuve Brenno. Tessin police cantonale Le décès a été annoncé hier (4 novembre) et le plongeur était entré dans la grotte en fin de matinée deux jours plus tôt, et son retour n'a été signalé qu'aux alentours de 2.30hXNUMX.

La police a demandé l'aide de spécialistes du Service suisse de sauvetage spéléologique, qui ont été transportés sur place par hélicoptère par la police fédérale. service de sauvetage aérien REGA. Le corps du plongeur a été localisé vers 7.30hXNUMX.

La tâche de sortir le corps a commencé le lendemain de sa découverte, mais a été décrite par la police comme étant « particulièrement complexe et techniquement exigeante » et susceptible de prendre plusieurs jours et de nombreuses plongées par des plongeurs spéléologues experts.

L'opération de récupération a été compliquée par l'étroitesse des passages, la configuration de la grotte et la mauvaise visibilité sous l'eau. L'identification formelle du plongeur n'a pas encore pu être réalisée, a précisé la police.

Le Tessin est le canton le plus méridional de la Suisse et se situe principalement au sud des Alpes. Ses attractions pour les plongeurs sont généralement associées à la clarté de ses eaux pour la plongée en rivière et en lac.

