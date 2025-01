La BBC dénonce les efforts visant à contraindre les plongeurs survivants de Sea Story

Tentatives apparemment prématurées des autorités égyptiennes de la mer Rouge pour épingler le Histoire de la mer Les conclusions d'une enquête d'un mois sur l'incident mortel menée par une équipe de BBC News ont révélé que le bateau de plongée a coulé sur une vague anormale et que l'opérateur du bateau a tenté de bloquer les rapports potentiellement dommageables des survivants.

Histoire de la mer avait quitté Port Ghalib pour un voyage de six jours le 24 novembre transportant 31 invités internationaux, trois guides de plongée et 12 membres d'équipage égyptiens, comme indiqué précédemment on DivernetPlusieurs plongeurs avaient été « surclassés » à la dernière minute par rapport au bateau qu’ils avaient initialement réservé, même si l’itinéraire était différent.

Le bateau chavira et coula tôt le lendemain matin, faisant 11 morts ou disparus, dont un couple de Britanniques.

Onze des 35 survivants, principalement des plongeurs expérimentés, ont été interviewés par la BBC. Ils ont raconté que quelques heures après avoir été ramenés à terre, ils étaient « interrogés », soit dans leur lit d'hôpital, soit dans un hôtel où ils étaient hébergés, par des personnes prétendant être des « juges ».

Ils ont également décrit les pressions subies pour signer des déclarations de témoins qui, dans un conflit d’intérêt évident, avaient été traduites de l’anglais vers l’arabe par un employé de l’opérateur de bateaux égyptien, Dive Pro Liveaboard.

Certains ont affirmé avoir été interrogés par quelqu'un qu'ils avaient cru être un enquêteur officiel, pour découvrir plus tard qu'il s'agissait d'un guide de plongée de Dive Pro Liveaboard.

Lui et d’autres employés avaient exhorté les survivants à signer des renonciations indiquant : «Je n'accuse personne d'un quelconque acte criminelUn plongeur a déclaré qu'une telle renonciation lui avait été remise alors qu'il était encore en train de donner sa déclaration de témoin, et un médecin britannique a décrit qu'on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas quitter la pièce tant que toutes les déclarations n'avaient pas été terminées.

Certains plongeurs ont refusé de signer les documents et aucun n’a été autorisé à en conserver une copie, même si certains d’entre eux, qui les ont traduits à l’aide d’applications pour téléphones, ont décrit l’omission de « détails accablants » qu’ils avaient rapportés. Des pratiques similaires concernant les déclarations de témoins ont déjà été signalées à la suite d’incidents impliquant des bateaux de croisière en mer Rouge.

Alors qu'un groupe tentait de prendre l'avion pour rentrer chez lui, un représentant de Dive Pro Liveaboard aurait tenté de les duper en leur faisant signer des décharges de responsabilité. Il aurait prétendu que ces documents étaient des autorisations pour passer les contrôles de sécurité à l'aéroport, selon un plongeur américain qui a averti les autres de ne pas signer.

Vague anormale

Les personnes interrogées par la BBC ont également accusé les responsables égyptiens d'avoir décidé à l'avance, peu de temps après le naufrage du navire, d'attribuer le désastre à une vague anormale.

L'océanographe Dr Simon Boxall a répété ce qu'il avait affirmé au moment de l'incident, à savoir qu'une vague de 4 m n'aurait pas pu être la cause du naufrage dans les conditions qui prévalaient, et a imputé la responsabilité de ce naufrage à une erreur de pilotage ou de conception du bateau, voire aux deux. Les survivants ont convenu que les conditions n'avaient pas posé de problèmes majeurs lors de la nage au large de l'épave.

Cependant, un plongeur qui a demandé à voir une copie du rapport final des enquêteurs s'est vu répondre que cela ne servirait à rien, car « la seule responsable de cela est la mer ».

Dans la première partie du reportage de la BBC, les survivants ont déclaré que pendant la nuit Histoire de la mer avaient semblé tanguer et rouler plus qu'ils ne l'auraient imaginé compte tenu d'une météo exceptionnelle, avec de lourds meubles non fixés glissant sur le pont et un petit gonflable presque perdu par-dessus bord.

Juste avant 3 heures du matin Histoire de la mer s'était renversé sur le côté avec un « grand bruit », les moteurs s'étaient arrêtés et toutes les lumières s'étaient éteintes.

Presque tous les morts et disparus avaient été logés sur le côté tribord du bateau qui avait heurté la mer. Parmi les personnes qui avaient réussi à atteindre le pont, gênées par des meubles et des accessoires non fixés, rares étaient celles qui avaient réussi à trouver une bouée de sauvetage.fini. L'un d'eux a dit que le sien ne fonctionnait pas correctement et que la lampe n'avait pas de piles.

D'autres personnes qui ont réussi à monter à bord des canots de sauvetage ont vu le capitaine et un certain nombre d'équipages déjà présents, le capitaine ayant apparemment emporté l'une des trois couvertures mises à disposition pour lui-même. Le briefing de sécurité avait promis de la nourriture et de l'eau sur les canots, mais les passagers ont déclaré à la BBC qu'il n'y en avait pas. Une lampe torche ne fonctionnait pas et les fusées éclairantes avaient déjà été utilisées.

35 heures en poche d'air

Bien que les survivants s'accordent à dire que le bateau a coulé avant 3 heures du matin, les autorités locales affirment qu'elles n'ont reçu un signal de détresse que vers 5.30 h XNUMX. Il a fallu huit heures aux navires de secours pour atteindre les radeaux alors qu'ils dérivaient vers l'est, et les sauveteurs ont également mis du temps à les atteindre. Histoire de la mer eux-mêmes, ont déclaré des survivants à la BBC.

Le couple Lucianna Galetta et Christophe Lemmens n'avait pas réussi à retrouver ses gilets de sauvetage et était resté coincé par l'eau et les débris dans un couloir.

Ils ont fini dans une poche d'air dans la salle des machines dans la partie arrière qui dépassait de l'eau, rejoints plus tard par un plongeur instructeur Youssef al-Faramaoui.

« Nous n’avions aucune communication avec l’extérieur, rien. Personne n’essayait de voir s’il y avait quelqu’un de vivant à l’intérieur », a déclaré Galetta. « J’étais tellement prête à mourir. Nous ne pensions pas que quelqu’un viendrait. »

Ils n'ont été retrouvés qu'après une épreuve traumatisante de 35 heures par l'oncle d'al-Faramawy, Khattab al-Faramawi, un habitant local. instructeur qui s'étaient portés volontaires pour fouiller les couloirs submergés.

Des plongeurs ont également secouru deux personnes d'une autre poche d'air dans une cabine du pont inférieur, et quatre corps ont été récupérés. Cependant, les survivants se demandent pourquoi la marine égyptienne qui supervisait l'opération n'a apparemment pas été en mesure de déployer ses propres plongeurs.

Le couple britannique Tariq Sinada et Jenny Cawson n'ont pas été retrouvés

Toujours manquant sont le couple de Devon Jenny Cawson et Tarig Sinada, qui auraient toujours soigneusement recherché des bateaux de plongée, mais parmi ceux-ci, ils ont opté pour Histoire de la mer à la dernière minute, et logé sur le côté tribord du pont principal.

La famille et les amis ont raconté à la BBC comment les responsables égyptiens leur avaient dit que Histoire de la mer n'avait pas été retrouvé – même pendant qu'ils regardaient les reportages télévisés montrant le bateau en détresse.

Ils accusent les autorités d'avoir dissimulé l'affaire pour protéger l'industrie du tourisme et réclament désormais une enquête ouverte sur le naufrage. Ni le gouvernement égyptien ni Dive Pro Liveaboard n'ont répondu aux demandes de réponse de la BBC aux allégations contenues dans ses reportages.

Divernet n'a pas non plus reçu de réponse de l'opérateur après avoir sollicité des commentaires lorsque l'incident s'est produit, bien que après un incendie sur un autre de ses bateaux, Légende de la mer, au cours duquel un invité allemand est décédé en mars dernier, elle avait réagi – mais seulement pour dire qu'elle ne pouvait pas faire de commentaires avant d'avoir reçu un rapport final du ministère public.

Les reportages complets de la BBC par Joe Inwood, Partie 1 et Partie 2, peut être lu sur le site de BBC News.

