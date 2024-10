Le nombre de décès liés à la plongée est en hausse, selon la BSAC – mais elle apporte également de bonnes nouvelles

Plus les plongées sont nombreuses, plus les incidents sont susceptibles de se produire, et avec des niveaux d'activité de plongée entièrement revenus aux niveaux d'avant la pandémie au cours de l'année civile 2023, neuf décès ont été enregistrés à la suite de neuf incidents distincts. C'est ce qu'affirme le British Sub-Aqua Club (BSAC) dans son rapport qui vient d'être publié. Rapport annuel d'incident de plongée pour l'année dernière.

La BSAC prévient que l'analyse des 355 incidents de plongée signalés en 2023 (242 au Royaume-Uni et 113 à l'étranger) souligne que l'expérience et les qualifications ne protégeront pas nécessairement quiconque de devenir victime d'un incident de plongée.

Il s'agit d'une augmentation importante du nombre de plongeurs Dive Leader par rapport aux plongeurs titulaires d'autres qualifications, par rapport aux années précédentes. La BSAC ne comprend pas pourquoi cela devrait être le cas, étant donné qu'il n'y a pas eu d'augmentation majeure du nombre de plongeurs titulaires de cette qualification.

Le nombre total d’incidents au Royaume-Uni était plus élevé que dans le rapport de 2022, résumé on Divernet L'année dernière, 248 incidents ont eu lieu, dont 182 au Royaume-Uni, mais seulement six décès, soit le nombre le plus bas enregistré au cours d'une année de plongée normale depuis 1977, et en forte baisse par rapport aux 16 de 2021.

Comme d’habitude, le rapport souligne qu’un certain nombre d’incidents auraient pu être évités si les personnes impliquées avaient suivi les principes de base d’une pratique de plongée en toute sécurité.

Remarquablement statique

Les rapports annuels du BSAC sur les incidents de plongée sont recueillis auprès de tous les plongeurs. Formation agences dans le but de promouvoir la sécurité des plongeurs et d'aider à comprendre et à gérer les tendances. Ils incluent des comptes rendus de chacun des incidents.

Les rapports des plongeurs récréatifs individuels sont complétés par des données officielles de l'Agence maritime et des garde-côtes, de la RNLI, du MoD, de PADI EMEA, de la base de données des incidents aquatiques et de RoSPA, ainsi que par des chalutages médiatiques.

« Le nombre d’incidents signalés au Royaume-Uni depuis 2014 est resté remarquablement statique, à l’exception de l’année de la pandémie, lorsque les limitations de l’activité de plongée ont eu un impact sur le nombre d’incidents enregistrés », indique le rapport.

L'augmentation apparente du nombre de signalements d'incidents en 2019 et 2023 est attribuée à une augmentation marquée des signalements à l'étranger, qui, selon la BSAC, étaient dominés l'année dernière par masque- Et ailette-défaillances des sangles. Cela indique soit une plus grande rigueur dans les rapports, soit un problème d'entretien du kit. L'usure des sangles pourrait être plus probable dans les climats plus chauds.

Depuis 2022, on observe une diminution du nombre d’incidents débutant en surface et une augmentation du nombre d’incidents dont les profondeurs de départ et maximales sont inconnues.

En septembre 2023, le Royaume-Uni a connu un temps exceptionnellement chaud et des vents légers. Cela a effectivement prolongé la saison de plongée, avec davantage d'incidents que d'habitude plus tard dans l'année.

Bateau de sauvetage lors d'un exercice de recherche et de sauvetage (RNLI)

Le mois de septembre a été particulièrement chargé pour les services de secours qui ont aidé les plongeurs. Les canots de sauvetage de la RNLI ont été appelés 37 fois pour aider à secourir les plongeurs, dans 29 cas entre mai et septembre, tandis que les hélicoptères ont été déployés 30 fois, bien que seulement huit de ces interventions aient eu lieu pendant les mois d'été.

Les conclusions des années précédentes ont été confirmées, selon lesquelles moins d'incidents de DCI et de remontées rapides sont désormais signalés. Lorsqu'une DCI se produit, elle est moins susceptible d'être associée à une plongée à plus de 30 m de profondeur, à des remontées rapides ou à des paliers manqués, et il semble que cela soit probablement dû à une Formation succès, avec une plus grande importance accordée au contrôle de la flottabilité et à la planification de la plongée qu'auparavant.

Sensibilisation aux introductions en bourse

Une autre bonne nouvelle est que les plongeurs sont de plus en plus conscients des symptômes et du danger de l'œdème pulmonaire immersif (IPO), des mesures à prendre s'il survient chez eux-mêmes ou chez d'autres, et de la nécessité d'éviter de retourner à l'eau après un incident suspect jusqu'à ce qu'ils soient déclarés médicalement aptes à le faire. La BSAC attribue encore une fois une grande partie de cela aux améliorations apportées à la Formation programme.

Le Formation L'agence a déclaré avoir affiné son processus d'identification des critères indiquant que l'IPO est pertinente dans le cadre d'un incident. La connaissance de cette condition est la principale forme de défense : « Comme les plongeurs et les plongeurs avec tuba, les nageurs en eau libre sont désormais également avisés de ne pas nager seuls et, en tant que communauté, ils sont de plus en plus conscients du risque d'IPO », note le rapport.

L'âge moyen des neuf décès de 2023 était de 58 ans et, au cours des 10 dernières années, l'âge moyen des plongeurs décédés était de 8.5 ans supérieur à celui de la population de plongeurs de l'époque, ce qui indique que l'âge est un facteur de survie important.

Le BSAC note que même si l’âge moyen des non- le nombre de victimes enregistrées dans la base de données des incidents a augmenté au cours de ces 10 années, en 2023, il a diminué pour la première fois, à 44 ans.

Equipé pour les sauvetages

Une autre nouvelle encourageante est la découverte que lorsque des sauvetages sont nécessaires, les plongeurs sont capables de déployer des techniques pour ramener les victimes à la surface et effectuer une réanimation avec une efficacité qui dépasse les attentes de réussite dans d’autres contextes non cliniques.

Ceci est illustré par le fait que dans 83 % des cas, l’utilisation d’une source d’air alternative a permis de récupérer avec succès une victime à la surface et, dans tous les cas où un dispositif de remontée à flot contrôlé (CBL) a été utilisé, le résultat a été une récupération réussie.

Dans les cas où la réanimation cardiopulmonaire était suivie d'une réanimation cardiopulmonaire, une réanimation sur trois a été réussie. Dans les cas où la réanimation cardiopulmonaire était pratiquée sans oxygène, 28 % des victimes ont repris connaissance et, avec l'oxygène, ce pourcentage est passé à 30 %. Dans neuf cas sur 30 de réanimation à l'aide d'un défibrillateur, la victime a repris connaissance.

« Le résultat de cette analyse est le reflet de l’excellent Formation « Des programmes dispensés par d'excellents instructeurs de plongée qui, à leur tour, s'assurent que les plongeurs sont bien formés aux techniques de sauvetage », explique le BSAC.

Le rapport est rédigé par Jim Watson, conseiller en cas d'incident du BSAC, et Ben Peddie, analyste de données. Tous les plongeurs, qu'ils soient du BSAC ou de tout autre organisme de formation, impliqués ou témoins d'un incident au Royaume-Uni ou à l'étranger, sont priés de le signaler en toute confidentialité pour les rapports ultérieurs. en utilisant un formulaire en ligne.

Vous pouvez télécharger et lire le rapport complet ou regarder un reportage vidéo des principales conclusions de la conférence de plongée BSAC sur YouTubeLes rapports des années précédentes sont également disponibles en téléchargement.

