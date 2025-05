Les plongeurs réagissent alors que le NHS semble prêt à réduire la couverture DCI

Le nombre de centres de traitement hyperbare d'urgence en Angleterre devrait être réduit de huit à seulement trois cet automne, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité des plongeurs et aux soins médicaux d'urgence.

« Pour tous les plongeurs récréatifs de la moitié nord du Royaume-Uni, cela pourrait être critique », a déclaré le British Diving Safety Group (BDSG) en annonçant que seules trois unités commandées par le NHS England seraient disponibles pour traiter les plongeurs à partir d'octobre, à moins que d'autres dispositions ne soient prises avant cette date.

Le groupe, formé en 2002 pour rassembler les organismes de plongée sportive sur les questions de sécurité, est présidé par la RNLI et comprend la Maritime & Coastguard Agency, la Health & Safety Executive et la diver-Formation agences.

Interrogé sur les commentaires, un représentant du NHS England a déclaré Divernet que le BDSG s'était « trompé » et que le plan initial visant à conserver six unités hyperbares pour l'Angleterre était toujours en vigueur. Il n'a toutefois pas développé cette affirmation, et document d'appel d'offres Les informations publiées par le gouvernement semblent corroborer la position du BDSG.

Le NHS England a confirmé qu'à la suite du récent processus d'appel d'offres, des contrats pour des services d'oxygénothérapie hyperbare (OHB) ont été attribués à trois des six centres régionaux prévus (Est de l'Angleterre, Londres et Sud-Est, et Sud-Ouest). À ce jour, aucun contrat n'a été attribué pour les régions Nord-Est, Nord-Ouest et Midlands », a déclaré le BDSG.

« Cette décision affecte quatre chambres hyperbares existantes : LHM Healthcare (Whipps Cross), Midlands Diving Chamber (Rugby), North England Medical Hyperbaric (Hull) et Hyperbaric Treatment & Formation Services (Wirral) – qui, à moins que d’autres dispositions ne soient prises, ne seront plus sous contrat avec le NHS à compter du 1er octobre 2025. »

« Cette décision laissera les plongeurs des Midlands et du nord de l'Angleterre sans accès rapide et financé par le NHS aux installations de recompression vitales - un élément essentiel du traitement d'urgence des maladies de décompression.

Cette décision soulève de sérieuses inquiétudes quant aux inégalités de traitement et à la discrimination régionale. Si les installations du Sud restent accessibles, les plongeurs des Midlands et du Nord n'y auront qu'un accès limité, ce qui compromettra considérablement la sécurité de la plongée et les capacités d'intervention d'urgence sur de vastes zones géographiques.

Consultation du NHS

En septembre dernier, le NHS England a lancé une consultation sur le retrait partiel proposé du financement, même si à l'époque il suggérait de ne fermer que deux chambres de recompression.

Elle a indiqué que la mise en service des services d'oxygénothérapie hyperbare lui coûtait 8.2 millions de livres sterling par an et que les unités traitaient environ 150 à 200 cas de DCI et 10 cas d'embolie gazeuse par an. Ces unités étaient également utilisées pour traiter des cas non liés à la plongée, tels que intoxication au monoxyde de carbone, brûlures et autres blessures .

Le NHS England a affirmé qu'après avoir supprimé le financement de deux unités, un plongeur suspecté d'avoir une DCI n'importe où en Angleterre pourrait toujours atteindre un bassin par la route dans les quatre heures suivant l'apparition des symptômes.

Ci-dessus et ci-dessous : La proposition initiale aurait réduit le nombre de chambres anglaises de huit à six (chacune étant représentée dans un cercle d'un rayon de 150 km). À l'heure actuelle, seules trois ont été remises en service, au sud et à l'est (les emplacements ici sont fictifs).

(NHS Angleterre)

Il a également indiqué que certains établissements existants traitaient un nombre relativement faible de patients, ce qui rendait difficile pour le personnel de rester en activité, et que tous n’étaient pas équipés pour traiter les patients gravement malades.

Les trois unités côtières anglaises du sud et de l'est qui ont été remises en service sont le DDRC de Plymouth, l'unité de médecine hyperbare de Chichester et l'unité hyperbare de LHM Healthcare East Of England à Great Yarmouth. Clinique de plongée de Poole avait déjà fermé à la fin du mois de janvier de cette année.

« Ce n'est pas seulement une question de géographie, c'est une question d'équité, de sécurité et de survie », a déclaré le BSDG. « Les urgences en plongée ne peuvent pas attendre et supprimer l'accès ne permettra pas de réaliser des économies à long terme. Cela ne fera que déplacer le coût en vies perdues, en prolongation des traitements et en maladies. Cela engorgera également inutilement les services d'urgence. »

Le groupe souligne qu'un plongeur en détresse dans le Nord-Est confronté à une chambre pleine à Great Yarmouth pourrait devoir Responsables Les patients traversent l'Angleterre jusqu'au DDRC pour y être soignés. De plus, la chambre de Chichester est gérée par du personnel médical de la Royal Navy, chargé de traiter en priorité les patients de la marine, mais il semble désormais qu'il soit également chargé de prendre en charge les patients du NHS de toute la région londonienne.

Il n'existe que deux unités hyperbares du NHS National Services en Écosse, toutes deux situées dans le nord – à l'Aberdeen Royal Infirmary et sur les Orcades. Le Centre de plongée et de médecine hyperbare de l'ouest de l'Écosse, près d'Oban, a vu son financement retiré par le NHS Grampian en avril dernier.

Services étendus

« La réduction de plus de 60 % du nombre de chambres hyperbares en fonctionnement et la limitation de la couverture à l'est et au sud du pays exposent les plongeurs en difficulté dans les Midlands et le Nord à un risque beaucoup plus élevé pour leur santé, les obligeant à Responsables « Il faut beaucoup plus de temps et de distance pour obtenir des soins médicaux appropriés et cela met une pression inutile sur un service d'ambulance déjà surchargé », a commenté le directeur de Stoney Cove, Matt King.

Une chambre hyperbare

Jen Tibbs, responsable de l'unité hyperbare de Wirral qui couvre le Nord-Ouest mais qui risque désormais de fermer, a déclaré que la nouvelle avait été « un grand choc ».

« Nous exploitons ce centre depuis près de 30 ans et je peux vous assurer que nous lutterons jusqu'au bout », a-t-elle déclaré. « Tout soutien sera grandement apprécié. Soyez assurés que nous restons disponibles pour toute urgence ou conseil en plongée, 24h/7 et 30j/2025, jusqu'au XNUMX septembre XNUMX. Croisons les doigts pour que nous puissions changer d'avis. »

Le British Sub-Aqua Club a déclaré Divernet s'est dit « profondément préoccupé » par la situation. « La réduction de 60 % du nombre d'établissements d'oxygénothérapie hyperbare en seulement 12 mois compromet non seulement la santé des personnes, mais aussi l'accès équitable aux services de traitement dans tout le pays », a déclaré le responsable de la plongée et Formation Sophie Heptonstall.

En tant qu'organisme national de réglementation de la plongée sous-marine et avec tuba au Royaume-Uni, la sécurité des plongeurs est primordiale pour nous. La diminution imminente et significative des prestations d'oxygénothérapie hyperbare financées par le NHS en Angleterre est inacceptable pour le secteur de la plongée britannique.

« Le BSAC travaillera en étroite collaboration avec le BDSG et tous les autres représentants de l'industrie de la plongée et les principales parties prenantes pour faire pression sur le gouvernement en faveur du rétablissement du HBOT dans les trois zones concernées : les Midlands, le Nord-Ouest et le Nord-Est. »

« Les garde-côtes de Sa Majesté continueront de collaborer avec leurs partenaires médicaux pour garantir que les personnes soient transportées en toute sécurité vers les soins médicaux appropriés », a déclaré un porte-parole du MCA. Divernet.

« Cette décision met en évidence une inégalité croissante dans la prestation de services du NHS et a été accueillie avec inquiétude par les défenseurs de la sécurité de la plongée, les intervenants d'urgence et la communauté de la plongée au sens large », déclare le BDSG. « Les parties prenantes, y compris la plongée Formation Les agences exhortent aujourd'hui le NHS England à reconsidérer cette décision et à collaborer avec les communautés de plongée et médicales pour développer un modèle de soins plus équitable.

Le groupe annonce son intention de lancer une campagne de sensibilisation et de lancer une pétition dans l'espoir de faire annuler cette décision. Les plongeurs sont également invités à soulever la question auprès de leurs députés.

