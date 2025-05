Décès d'un plongeur alors que la récupération du superyacht sicilien commence

Un plongeur commercial néerlandais de 39 ans est décédé hier (9 mai) lors des opérations préliminaires visant à récupérer le Bayésien superyacht, qui a coulé à une profondeur de 50 m au large de Porticello, en Sicile, en août dernier.

Au moment de l'incident, l'équipe de plongée utilisait un chalumeau pour séparer la bôme du yacht de 56 mètres de l'épave. Certains rapports indiquent que le plongeur, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait été heurté par un morceau de métal au cours de cette opération, bien que les examens préliminaires du corps de l'homme n'aient révélé aucun signe évident de blessure ou de brûlure.

Les images de la caméra sous-marine se seraient interrompues peu avant l'incident. Selon les enquêteurs, il est possible que le plongeur ait subi une urgence médicale sous l'eau.

Votre partenaire Bayésien, propriété du magnat britannique de la technologie Mike Lynch, avait coulé lors d'une violente tempête, tuant sept personnes, dont Lynch et sa fille de 18 ans, Hannah. Ils effectuaient un voyage en Sicile pour célébrer l'acquittement de Lynch suite à des accusations de fraude liées à la vente de sa société Autonomy à Hewlett-Packard.

L'opération de sauvetage estimée à 23 millions de livres sterling est menée par Hebo Maritiemservice, une société néerlandaise spécialisée dans le sauvetage, en collaboration avec le cabinet de conseil maritime britannique TMC Marine.

Le plongeur faisait partie d'une équipe de 70 personnes déployée en Sicile pour aider aux efforts de récupération, qui sont supervisés par les garde-côtes italiens et devraient durer jusqu'à quatre semaines.

Les autorités siciliennes ont ouvert une enquête officielle sur le décès du plongeur, toutes les parties, dont Hebo Maritiemservice et TMC Marine, s'engageant à coopérer pleinement. « Nous apportons tout notre soutien à l'équipe de sauvetage sur place en cette période douloureuse, et nos pensées accompagnent la famille du défunt », a déclaré un représentant de TMC Marine.

Disques durs cryptés

La tentative de lever le Bayésien L'opération de sauvetage au large des fonds marins est prévue plus tard ce mois-ci, les experts espérant découvrir plus de détails sur la façon dont le navire, supposément insubmersible, a coulé si rapidement.

La récupération du yacht est considérée comme cruciale pour les enquêtes en cours, des rapports suggérant qu'il pourrait contenir des disques durs cryptés liés aux prétendues collaborations passées de Lynch avec les agences de renseignement britanniques et américaines.

Après le naufrage, six corps ont finalement été retrouvés dans des cabines sur BayésienLe côté bâbord du navire, qui était le plus haut au moment du naufrage. L'avocat de Lynch et son épouse Chris et Neda Morvillo, le président de Morgan Stanley International et son épouse Jonathan et Judy Bloomer, ainsi que le chef cuisinier du yacht Recaldo Thomas, furent les autres victimes.

Un tribunal britannique a rouvert une enquête, et un rapport provisoire est attendu dans les deux prochains mois. La Direction des enquêtes sur les accidents maritimes (MAIB), qui dirige l'enquête, prévoit de publier ses conclusions sur la stabilité du yacht et les conditions météorologiques au moment de l'incident. À 72 m, le Bayésien portait le plus haut mât de yacht en aluminium du monde.

Pendant ce temps, une enquête pour homicide involontaire, examinant la possibilité d'une négligence de la part de l'équipage, se poursuit en Sicile.

