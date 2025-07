Un guide de plongée dans un état critique après un incident avec une hélice de bateau

Un guide de plongée sur le Mexique Côte Caraïbe Le jeune homme, âgé de 25 ans, a été blessé par une hélice de bateau alors qu'il conduisait un groupe de touristes près du récif de Yucab, un site de plongée populaire à l'ouest de l'île.

Le guide, identifié comme Manuel C, accompagnait des plongeurs depuis un bateau à la surface ou à proximité de la surface lorsqu'un autre navire, apparemment nommé Maranatha, est passé près du groupe et l'a frappé avec son hélice, selon Actualités de la Riviera Maya.

Des témoins ont affirmé que le bateau avançait trop vite – le récif de Yucab, comme d'autres zones du parc marin de Cozumel, est limité à 3 nœuds (3.5 km/h). Ils affirment également que le conducteur du bateau avait ignoré les avertissements lancés par les passagers indiquant la présence de plongeurs.

Les plongeurs présents sur les lieux ont déclaré que des SMB avaient été déployés à ce moment-là, et il existe également un rapport faisant état d'une bouée de marquage s'emmêlant dans l'hélice.

On pense que Manuel C tentait de protéger un autre plongeur lorsqu'il a été heurté. L'impact lui a causé de graves blessures au bas du corps et il a été transporté d'urgence à l'hôpital local.

Selon le directeur de la protection civile de Cozumel, Alfredo Arellano, l'incident n'avait pas été signalé immédiatement aux autorités et Maranatha aurait également pénétré dans la zone récifale sans les permis requis par la Commission nationale des aires naturelles protégées (CONANP). Une enquête officielle a été ouverte.

