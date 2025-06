DCI et comment l'éviter : livre en ligne gratuit

La meilleure façon pour les plongeurs d'éviter la maladie de décompression est de « connaître leur ennemi », et un moyen facile de comprendre les risques ainsi que la façon de gérer la MDD chez un autre plongeur vient d'être mis à disposition gratuitement. en ligne dans un livre du Dr John Lippmann, éminent expert.

Guide du plongeur sur la maladie de décompression, un livre destiné aux plongeurs offrant des conseils pratiques sur la reconnaissance, la gestion et la prévention des courbatures, est la troisième édition d'un titre publié pour la première fois en 2011.

Ce livre de 66 pages contient toutes les informations pratiques nécessaires à un plongeur, dans des chapitres traitant de l'absorption et de l'élimination de l'azote et de la formation de bulles ; de la MDD elle-même ; du foramen ovale perméable (FOP), des premiers secours avec oxygène ; et des réalités des accidents de plongée en zones reculées (à retenir : soyez prudent lors de vos plongées !). Onze études de cas détaillées sont présentées, ainsi que des photos, des graphiques, des listes de contrôle et un glossaire.

Le Dr Lippmann est président-directeur général de l'Australasian Diving Safety Foundation (ADSF), une association caritative qui finance des programmes de recherche et de sécurité promouvant la santé et la sécurité en plongée. Il a également fondé et présidé DAN Asie-Pacifique pendant 25 ans, et en a été le directeur exécutif pendant 20 ans.

Il a fait des recherches, enseigné, écrit et conseillé sur la plongée en toute sécurité, la décompression et la gestion des accidents pendant plus de 40 de ses 50 années en tant que plongeur sous-marin.

Spécialisé en réanimation, premiers secours, administration d'oxygène, sauvetage en plongée et divers aspects de la décompression, il a écrit et co-écrit de nombreux livres, articles et travaux de recherche.

Guide du plongeur sur la maladie de décompression peuvent être consulté en ligne sur le site de l'ADSF. ainsi que d'autres co-écrits par le Dr Lippmann tels que Suis-je apte à plonger ? et Médecine de plongée pour les plongeurs sous-marins.

