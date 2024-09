L'inaction des garde-côtes critiquée à l'occasion de l'anniversaire de la Conception

Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis a profité de l'occasion du cinquième anniversaire de la Créative Un incendie à bord d'un bateau de plongée a été signalé pour critiquer les garde-côtes américains pour leur réponse prétendument glaciale aux appels à un renforcement des mesures de sécurité maritime avant que d'autres vies ne soient perdues.

Le 2 septembre, les proches des 34 personnes décédées coincées dans une seule chambre-couchette lorsque le bateau a pris feu ont rejoint les responsables du NTSB sur place. Créative mémorial sur le front de mer de Santa Barbara à California, à la fois pour honorer ceux qui sont décédés en 2019 et pour renouveler les appels à l’action.

Le NTSB est habilité à enquêter sur les catastrophes et aide Elle formule des recommandations sur la base de ses conclusions, mais ne peut pas édicter de réglementations. Elle a produit un rapport à la suite de l'incendie survenu la nuit dernière au large de l'île voisine de Santa Cruz, au cours duquel tous les passagers sont morts tandis que le capitaine et tous les membres de l'équipage, sauf un, ont réussi à s'échapper.

Créative à l'aube du 2 septembre 2019 (National Transportation Safety Board)

La présidente du conseil, Jennifer Homendy, qui était présente sur les lieux de l'incendie, a déclaré à l'assemblée que les recommandations de sécurité émises il y a quatre ans « auraient pu sauver les 34 personnes décédées à bord du Créative ».

Il y avait quatre recommandations clés pour les petits navires à passagers – comme Créative Il a été classé comme étant à observer et la Garde côtière à faire respecter, mais Homendy a déclaré qu'elle n'avait pas pris de mesures immédiates à ce sujet.

Ce n’est qu’après que le Congrès a donné son feu vert à l’action en 2021 qu’il a mis en œuvre une « règle finale provisoire » – mais rien ne semble s’être produit depuis, a-t-elle déclaré, et il restait encore « des années » avant cette règle finale.

4 recommandations clés

La première des quatre exigences était que les bateaux de croisière devaient être équipés de détecteurs de fumée et d'incendie interconnectés dans tous les espaces d'hébergement, de sorte que lorsqu'un détecteur se déclenchait, il déclenchait à son tour les autres.

Des procédures d’inspection devraient être mises en œuvre pour vérifier que les propriétaires et les exploitants de navires effectuent des patrouilles itinérantes et s’assurent que l’équipage responsable reste éveillé.

Un moyen d’évacuation pour les passagers et l’équipage vers un espace autre que la sortie principale doit être prévu et, enfin, il convient de veiller à ce que les issues de secours, y compris les portes et les trappes au-dessus des couchettes, ne soient pas obstruées.

« Ce que les garde-côtes n’ont pas fait – ce que nous leur demandons de faire depuis au moins 2013 – c’est aide « un règlement qui exige que tous les opérateurs de navires à passagers battant pavillon américain, y compris les petits navires à passagers, mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité, ou SMS », a déclaré Homendy.

« En matière de sécurité maritime, le SMS garantit le respect des réglementations en vigueur. Il s’agit d’un processus visant à garantir que les règles et procédures relatives à la sécurité des opérations sont en place. Il couvre la maintenance préventive et les procédures d’urgence, délimite la chaîne de commandement et précise les tâches et responsabilités des membres de l’équipage, comme les patrouilles itinérantes. »

Créative plaque commémorative à Santa Barbara (Antandrus)

« Combien de fois encore ? »

Le NTSB avait d'abord émis une recommandation à l'intention du Garde côtière pour les SMS liés aux ferries en 2003 et pour tous les navires à passagers en 2012, suite à ses enquêtes sur deux accidents graves de ferry en New York qui a entraîné de nombreux décès et blessures. En 2010, le Congrès avait demandé aux garde-côtes d'exiger un SMS pour tous les navires à passagers.

« Dans une lettre adressée en 2013 au NTSB, les garde-côtes ont déclaré qu’ils lançaient une réglementation pour exiger le SMS », a déclaré Homendy. « Nous n’avons rien entendu de plus. » Elle a ensuite cité d’autres accidents graves la même année, puis à nouveau en 2018.

« Puis en 2019, un incendie a éclaté sur le Créative « Et 34 personnes meurent. Combien de fois devrons-nous demander à la Garde côtière d’agir ? Combien de personnes supplémentaires doivent être blessées ? Combien de personnes supplémentaires doivent mourir ? Combien de fois encore le Congrès devra-t-il continuer à demander à la Garde côtière de faire quelque chose ? » a-t-elle demandé.

« La dernière fois que nous avons eu des nouvelles de la Garde côtière concernant le SMS, c'était lors de la publication d'un avis préalable de proposition de réglementation en janvier 2021, il y a près de quatre ans. L'étape suivante est un avis de proposition de réglementation, puis une règle définitive.

« Nous n’en sommes même pas encore à la règle finale. Il faudra encore des années avant que cela se produise. Pourquoi tant de temps ? Cela fait des années que nous avons formulé notre première recommandation ! Des familles et des amis ont perdu des êtres chers. Ce ne sont pas que des statistiques. Ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des personnes. Des vies qui ne seront plus jamais les mêmes. »

Réponse de la Garde côtière

La Garde côtière américaine « reste pleinement engagée à assurer la sécurité des passagers sur tous les petits navires à passagers », a-t-elle déclaré. Divernet« En réponse à cette tragédie et aux recommandations de sécurité ultérieures du NTSB, nous avons mis en œuvre une série d'améliorations significatives de la sécurité des passagers au cours des cinq dernières années, directement destinées à prévenir de futures victimes.

« Il s’agit notamment d’améliorations dans la détection de fumée, les voies d’évacuation d’urgence et la lutte contre les incendies. Formation exigences et exigences de surveillance itinérante.

« En outre, la Garde côtière fait progresser activement le processus d’élaboration de règles visant à rendre obligatoires les systèmes de gestion de la sécurité sur les navires à passagers battant pavillon américain, ce qui constitue une initiative importante et hautement prioritaire. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les exploitants de navires et d’autres parties prenantes pour garantir le respect des réglementations de sécurité et faire progresser les meilleures pratiques dans l’ensemble du secteur.

« La Garde côtière est profondément attristée par la tragédie qui a entraîné cette perte de vies humaines dévastatrice. Nos pensées vont aux victimes, ainsi qu'à leurs familles et à leurs amis.

« Nos efforts se poursuivent et nous restons déterminés à prévenir de futures tragédies grâce à une surveillance rigoureuse, à des mesures de sécurité améliorées et à une collaboration avec nos partenaires et le public. »

