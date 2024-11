Les garde-côtes guident un bateau de plongée vers ses plongeurs disparus

Le 6 novembre, cinq plongeurs d'un groupe de six ont disparu de leur bateau de plongée à Hawaï. Selon le plongeur resté à bord, le capitaine du bateau n'avait aucun contrôle sur la situation.

Les plongeurs ont été secourus après avoir été repérés à environ un mile au sud de Hawaii Kai, à la pointe sud-est de l'île d'Oahu, par un couple sur leur yacht de 13 mètres. Tenez bonIncapables de ramener le groupe à bord du navire en toute sécurité, ils ont alerté les garde-côtes, qui ont alors indiqué au capitaine où trouver ses clients.

Le couple a entendu des appels à l'aide et a repéré les plongeurs accrochés les uns aux autres au loin, ont-ils rapporté. Lorsque Camila Storchi et son mari Ryan se sont rapprochés, les plongeurs leur ont dit qu'ils s'étaient éloignés de leur bateau de location. Chérie Ann, environ 90 minutes plus tôt.

« C’était une tempête et le vent soufflait de plus en plus fort », a déclaré Storchi. « Un seul plongeur était dans une situation critique – grisonnement, hypothermie, vomissements – alors nous avons essayé de le faire monter à bord en premier. Il était trop léthargique, avec un équipement lourd – je leur avais personnellement interdit de retirer leur équipement.

« Notre prochaine option aurait été d’utiliser la drisse, mais cela aurait été risqué, alors nous avons tous décidé d’attendre les garde-côtes. » Le couple avait lancé une corde aux plongeurs. « Nous avons tourné autour d’eux pendant 45 minutes, en discutant, en leur offrant de l’eau et en les gardant de bonne humeur », a déclaré Storchi.

En contact avec les plongeurs

Les garde-côtes ont déclaré que l'appel d'urgence du couple avait été le premier signalement de la séparation du bateau, a déclaré Storchi. Quelque 45 minutes plus tard, l'un de ses hélicoptères est arrivé, suivi par le Chérie Ann, qui a récupéré ses plongeurs et est parti immédiatement.

Storchi, qui a ensuite pris contact avec les plongeurs, a déclaré que celui qui avait choisi de rester sur le bateau de plongée après avoir rencontré des problèmes d'équilibrage avait allégué que le capitaine n'avait pas maintenu une surveillance appropriée et que son attention avait dû être attirée même sur l'arrivée de l'hélicoptère.

Selon la Garde côtière, Chérie AnnLe capitaine de l'armée n'avait pris contact qu'après avoir entendu Tenez bondemandes d'assistance. L'un de ses hélicoptères avait été détourné d'un Formation vol et à l'arrivée sur les lieux, le pilote avait relayé la position des plongeurs à l' Chérie Ann afin de pouvoir les récupérer. Aucun blessé n'a été signalé.

La plongée avait été organisée par Aaron's Dive Shop, un IDC PADI 5* à Kailua qui prétend être le plus ancien centre d'Hawaï, en activité depuis plus de 50 ans. Chérie Ann est l'un des deux bateaux qui effectuent la plupart de ses charters quotidiens.

Aaron a déclaré plus tard à la presse locale qu'une décision de dernière minute avait été prise de changer le site de plongée du groupe, mais qu'en effectuant ce changement, son « protocole documenté » n'avait pas été suivi.

Le chef de plongée a pris les mesures appropriées en termes d'utilisation de parachutes de secours et de maintien du groupe ensemble pendant la séparation, a-t-il déclaré, et un examen de l'incident devait être effectué. Garde côtière a également déclaré qu'elle menait une enquête.

