Les plongeurs britanniques disparus de Sea Story sont identifiés

Des plongeurs britanniques parmi les sept personnes toujours portées disparues après le naufrage du Histoire de la mer liveaboard en Égypte, il s'agit de Jenny Cawson, 36 ans, et Tariq Sinada, 49 ans, un couple fiancé originaire du Devon.

Les deux plongeurs auraient travaillé dans le passé comme instructeurs en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines, mais maintenant, vivant ensemble à Ashburton, ils étaient employés comme consultants informatiques.

Deux autres plongeurs britanniques secourus après le naufrage ont été identifiés comme Colin Sharratt, 65 ans, et Sally Jones, 58 ans, un couple de Londres. Ils faisaient partie des six passagers et des trois membres de l'équipage qui auraient été soignés pour des blessures légères dans un hôpital de Marsa Alam.

Les survivants Colin Sharratt et Sally Jones

Histoire de la mer Le navire transportait 44 personnes, dont 14 membres d'équipage. Trente-trois d'entre elles ont été secourues et quatre corps ont été retrouvés, dont celui du capitaine, Alaa Hussein.

L'opération de recherche à bord du navire lui-même a été décrite comme dangereuse, entravée par des conditions de mer difficiles, bien que des questions aient été soulevées quant au temps qu'il a fallu pour fouiller l'intérieur du bateau à la recherche d'éventuels survivants.

L'équipe de sauvetage, coordonnée par la marine égyptienne, comprend d'autres militaires, des garde-côtes (faisant partie de la marine) et des plongeurs bénévoles locaux.

Le 12 novembre, le navire à coque en bois avait coulé à une profondeur de 25 mètres, avec une partie dépassant de la surface. Ce n'est que 30 heures plus tard, la nuit suivante, que les sauveteurs ont découvert et ont pu extraire cinq personnes qui avaient survécu, coincées dans une cabine. Elles avaient survécu dans le froid et l'obscurité grâce à une poche d'air de 20 cm de profondeur.

One of the five survivors, 23-year-old instructeur Youssef Al-Faramawi, had been trapped after trying to help guests to safety – and was rescued by his own uncle Khattab Al-Faramawi, an employee of the boat's operator, Dive Pro Liveaboard of Hurghada.

Youssef Al-Faramawi a essayé d'aider les invités

Il a déclaré à la presse que la recherche du bateau à quatre ponts à la lueur des torches avait été un défi, y compris la tâche d'ouvrir les portes des cabines.

Secouer et incliner

Outre le Royaume-Uni, d'autres plongeurs à bord du navire seraient originaires de Belgique, de Chine, de Finlande, d'Allemagne, d'Irlande, de Pologne, de Slovaquie, d'Espagne, de Suisse et des États-Unis. Après avoir reçu des soins médicaux, si nécessaire, à Marsa Alam, les survivants ont été emmenés à Hurghada pour y être rapatriés.

Parler au MiroirUn membre de l'équipage a raconté à propos de la vague qui aurait renversé le bateau : « Nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. Elle a frappé le bateau soudainement et l'a fait trembler violemment avant qu'il ne chavire. Nous avons essayé d'alerter les passagers mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps. » Histoire de la mer a coulé en sept minutes.

Un autre témoin a déclaré avoir « senti le bateau basculer brusquement et avoir essayé de s'accrocher à quelque chose de stable, mais le chavirement a été très rapide. J'ai entendu des cris à l'intérieur des cabines, mais beaucoup n'ont pas pu sortir parce que les portes étaient fermées et que l'endroit se remplissait d'eau ».

Cependant, l'océanographe Simon Boxall a déclaré à Sky News qu'il n'y avait aucune preuve d'une vague énorme et a soutenu que la force du vent à ce moment-là n'aurait pas été suffisante pour « créer ces prétendues vagues de 3 à 4 mètres ».

Sea Story (Gouvernorat de la Mer Rouge)

Malgré les avertissements concernant les conditions météorologiques et maritimes défavorables, émis la veille du départ par l'Autorité météorologique égyptienne, le bateau de plongée avait quitté Port Ghalib le 24 novembre.

Le navire avait mis le cap au sud pour un itinéraire de cinq jours qui aurait dû le conduire à Hurghada en fin de semaine. Le naufrage s'est produit près de Dolphin Reef en direction de Hamata, et le gouvernorat de la mer Rouge avait rapidement expliqué qu'une « énorme vague » en était la cause.

Il faut voir l'enquête

« Je pense toujours que ce n’est probablement pas une vague qui a provoqué le chavirage », a insisté l’océanographe Boxall. « Il faut qu’une enquête soit menée. Il est encore tôt pour le dire, mais les informations fournies par les autorités égyptiennes sont encore très rares. »

Malheureusement, malgré une série de cinq naufrages et incendies de bateaux de croisière en mer Rouge cette année, les résultats des enquêtes promises ne sont pas systématiquement partagés par les autorités égyptiennes.

Une autre perte récente a été celle du bateau de croisière. Conduite maritime, qui avait également poursuivi son voyage malgré les alertes météo.

Deux des pertes de cette année concernent désormais des bateaux exploités par Croisière Dive Pro. Excepté Histoire de la mer, in February the 42m steel-hulled Sea Legend caught fire, resulting in the death of one of its guests, a German female solo traveller.

Les responsables égyptiens ont seulement déclaré que Histoire de la mer Il disposait d’un certificat de sécurité valide et ne présentait aucun problème technique.

Un plongeur a déclaré à Sky News cette semaine qu'un récent voyage sur un autre navire Dive Pro Liveaboard, le 32 m Perle de mer, a révélé l'absence d'exercices d'évacuation et ce qu'il a décrit comme des normes de sécurité médiocres. Il a déclaré qu'il avait dû trouver et trouver lui-même comment ouvrir la petite trappe de secours du navire. Le DPL n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

This post has been amended to remove the suggestion that DPL was an operator of the liveaboard Scuba Scene. When that boat caught fire in 2022, it was replaced by DPL vessel Sea Legend – which itself caught fire this year.

