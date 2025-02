« Soyez prudents lors du choix des bateaux de plongée en mer Rouge », prévient la MAIB

Modifications dangereuses, équipements de sécurité défectueux ou manquants, voies d’évacuation bloquées et briefings manqués : tels sont les problèmes récurrents identifiés parmi 16 incidents impliquant des bateaux de plongée en mer Rouge qui ont entraîné de nombreux décès, y compris ceux de ressortissants britanniques, au cours des cinq dernières années.

Maintenant, le Royaume-Uni Direction des enquêtes sur les accidents maritimes (MAIB) a donné suite à sa lettre de décembre adressée aux autorités égyptiennes exprimer des préoccupations sur la sécurité à bord en publiant un bulletin de sécurité pour toute personne envisageant de prendre un bateau de plongée en mer Rouge vacances.

La MAIB a examiné en particulier trois incidents survenus au cours des 20 derniers mois, impliquant Carlton Queen, qui a chaviré près d’Hurghada avec plusieurs blessés, dont des ressortissants britanniques, en avril 2023 ; ouragan, qui a pris feu en juin et a été abandonné près du récif d'Elphinstone, avec la perte de trois invités britanniques ; et, en novembre dernier, Histoire de la mer, qui a sombré au sud de Port Ghalib avec quatre corps retrouvés et sept autres personnes, dont un couple britannique, portées disparues et présumées mortes.

La direction affirme que parmi les principaux problèmes de sécurité qu'elle a identifiés, il y a le fait que les bateaux étaient mal construits et souvent considérablement modifiés ou allongés, ce qui rendait certains d'entre eux instables.

Sea Story avant et après modification et extension (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Les équipements essentiels pour sauver des vies étaient défectueux, obsolètes et, dans certains cas, manquants, a indiqué la direction. Dans les cas où des incendies se sont déclarés, leur propagation rapide a indiqué une mauvaise protection des structures contre les incendies, aggravée par l'absence ou la défaillance d'équipements tels que les systèmes de détection d'incendie et les extincteurs.

Les issues de secours se faisaient par des portes verrouillables, ne disposaient d'aucun éclairage de secours et n'étaient pas signalées. Les consignes de sécurité données aux passagers étaient de piètre qualité, voire inexistantes. Les équipages semblaient mal formés et peu familiarisés avec leurs navires.

Le bulletin de sécurité de la MAIB souligne que les vacances en croisière sont souvent commercialisées « à l’aide de notes et d’avis publiés en ligne qui ne sont pas nécessairement exactes et ne garantissent pas les normes de sécurité ».

Il est également très préoccupant qu'un certain nombre de passagers se soient retrouvés transférés sur un bateau autre que celui qu'ils avaient réservé à leur arrivée en Égypte, « ce qui a réduit à néant leurs tentatives de vacances sur un navire sûr”.

Le Carlton Queen, qui chavira plus tard (Carlton Fleet Red Sea)

D'autres incidents du second semestre 2024 ont été signalés Divernet impliquait le Nouran, qui a pris feu en novembre; Conduite maritime, qui a coulé en octobre; et Exocet, qui a heurté un récif en juin.

Conseils pour les plongeurs

MAIB recommande aux clients potentiels de réserver leurs vacances en croisière uniquement auprès de fournisseurs réputés, capables de garantir les normes de sécurité.

Une fois à bord, les plongeurs doivent demander à l'équipage de leur fournir un briefing complet sur les mesures de sécurité avant le départ. Ce briefing doit couvrir les sorties de secours et les signaux d'avertissement, les postes de rassemblement, l'emplacement et l'utilisation de l'équipement de sécurité et les procédures d'abandon du navire.

Ouragan en feu (Fawzy Tameir)

« Bien que la MAIB n'ait pas la compétence d'enquêter sur les accidents impliquant des navires battant pavillon non britannique opérant dans les eaux territoriales d'un autre État côtier, nous avons informé les autorités compétentes de notre intérêt national et proposé toute l'aide possible pour toute enquête de sécurité qu'elles mènent », a déclaré Andrew Moll, inspecteur en chef des accidents maritimes de la MAIB.

Le Royaume-Uni est enregistré comme un État substantiellement intéressé dans les enquêtes de sécurité égyptiennes sur ces incidents, avec la lettre de Moll en décembre adressée au Autorité égyptienne pour la sécurité maritime (EAMS).

Avertissant que les bateaux de plongée de la mer Rouge sont « peu susceptibles d’être construits, entretenus, équipés et exploités selon les normes de navires similaires au Royaume-Uni », MAIB exhorte à « faire preuve d’une extrême prudence lors du choix d’un bateau ». bulletin de sécurité peut être trouvé sur son site web.



