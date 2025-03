L'atelier national Green Fins établit une feuille de route pour les initiatives de tourisme marin durable

Green Fins, la norme environnementale mondiale pour la plongée et le snorkeling, contribuera à l'économie bleue indonésienne. Un atelier national, consacré au développement durable de l'industrie de la plongée et du snorkeling en Indonésie grâce à la mise en œuvre de l'initiative Green Fins, a donné naissance à un effort collaboratif visant à préserver les écosystèmes marins du pays grâce au tourisme marin.

La Fondation Récif-Monde, Organe de coordination du PNUE pour les mers d'Asie de l'Est (COBSEA) et le Centre du Triangle de Corail (CTC) a organisé l'atelier national Green Fins à Aryaduta Menteng, Jakarta, Indonésie, les 18 et 19 février 2025. Cet événement crucial, soutenu par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) par le biais du Blue Natural Capital Financing Facility (BNCFF), a réuni les principales parties prenantes du gouvernement indonésien, de l'industrie du tourisme marin, des organisations de conservation et du réseau mondial Green Fins pour élaborer une feuille de route visant à renforcer l'initiative Green Fins en Indonésie et à explorer des mécanismes de financement durables pour sa mise en œuvre à long terme.

Des participants de cinq ministères indonésiens, dont le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche et le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, ont collaboré avec les organismes locaux de gestion des AMP, les opérateurs de plongée et les experts internationaux pour tracer la voie vers un secteur du tourisme marin plus responsable sur le plan environnemental.

L'atelier national Green Fins à Jakarta

Ce groupe diversifié a participé à des discussions ciblées et à une planification stratégique, a abordé les aspects clés de la mise en œuvre de Green Fins et a exploré les possibilités de son intégration dans les efforts nationaux de conservation marine.

« Nous ne parlons pas seulement de durabilité », a déclaré JJ Harvey, directeur des opérations de la Fondation Reef-World. « Nous créons une feuille de route concrète pour l'action. L'énergie et la collaboration qui ont régné lors de cet atelier ont été véritablement inspirantes, posant les bases d'un changement réel et mesurable dans le secteur de la plongée en Indonésie et libérant tout le potentiel de son tourisme marin tout en garantissant la santé future de ses récifs. »

« Le Triangle de corail, en tant qu'épicentre mondial de la biodiversité marine, compte sur le leadership de l'Indonésie pour lutter contre les menaces grâce à une conservation rigoureuse des récifs coralliens et à des pratiques touristiques durables », a déclaré Rili Djohani, directeur exécutif du CTC.

« L'expansion de Green Fins et l'intensification des efforts de formation sont des étapes cruciales pour garantir un partage équitable des bénéfices et un impact à long terme sur la conservation de nos ressources marines uniques. »

Atelier national Green Fins à Jakarta

« L'économie bleue durable est au premier plan des travaux de COBSEA sur les écosystèmes marins et côtiers », a déclaré Mahesh Pradhan, coordinateur du PNUE COBSEA.

« Garantir des pratiques durables dans l’écotourisme marin en Indonésie et dans la région des mers d’Asie de l’Est consolidera davantage les efforts concrets de conservation tout en bénéficiant également aux communautés locales.

« COBSEA est fier de soutenir l'initiative Green Fins, lancée en Thaïlande il y a plus de 20 ans et devenue aujourd'hui un mouvement mondial important. »

Les principales discussions et explorations au cours de l'atelier comprenaient :

Alignement des Green Fins sur les politiques nationales et les engagements internationaux, notamment la Vision 2030/45 de l'AMP de l'Indonésie, le Plan d'action national pour la biodiversité (NBSAP) et les engagements internationaux tels que le Cadre mondial pour la biodiversité.

Exploration d’une feuille de route complète pour la mise en œuvre de Green Fins en Indonésie, décrivant les étapes potentielles, le calendrier et les stratégies financières.

Discussions sur divers mécanismes de financement, notamment les partenariats public-privé, les modèles de financement mixte et l’intégration avec les programmes existants, pour assurer la viabilité financière à long terme de Green Fins.

L’accent est mis sur une collaboration renforcée entre les agences gouvernementales, le secteur privé et les organisations de conservation.

Une forte attention portée à l’inclusion, notamment aux approches inclusives en matière de genre et au soutien aux petites entreprises.

Atelier national Green Fins à Jakarta

L'atelier a mis en lumière la position de l'Indonésie comme leader mondial de la plongée en AMP, avec 70 % des plongées réalisées dans des AMP. Les discussions ont insisté sur la nécessité de relever des défis tels que les pertes de revenus et les coûts de mise en œuvre élevés, tout en tirant parti des possibilités d'intégration de Green Fins aux initiatives gouvernementales existantes, telles que la stratégie d'économie bleue du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche et les programmes de tourisme durable du ministère du Tourisme.

Les participants ont également participé à un échange d’apprentissage, partageant les meilleures pratiques de pays comme les Philippines, la Malaisie, le Japon et la Thaïlande, en mettant l’accent sur le développement de modèles de financement durables et le renforcement des capacités des évaluateurs.

Les résultats de cet atelier renforceront à la fois Green Fins Indonesia et contribueront à un impact mondial plus large, favorisant ainsi un tourisme marin durable dans le monde entier.

Découvrez comment votre organisation peut contribuer à l'expansion mondiale de Green Fins en contactant : info@greenfins.net.