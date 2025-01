Zero2Hero : Gagnez un voyage d'apnée en mer Rouge !

Vous n'avez aucune expérience préalable en apnée mais vous souhaitez apprendre à plonger avec une seule bouffée d'air ? Que vous soyez déjà plongeur sous-marin ou non, l'opportunité s'est présentée de vous qualifier comme apnéiste tout en profitant d'un voyage tous frais payés dans la mer Rouge égyptienne.

Votre NoTanx Zero2Hero 2025 Le concours pour les débutants en apnée est sponsorisé par le voyagiste britannique Oonasdivers, et offre au gagnant un voyage gratuit au Marsa Shagra Eco Village dans le sud de l'Égypte en novembre, avec d'autres prix encore à annoncer.

Douze candidats seront invités à s'entraîner avec le fondateur du NoTanx Freediving Club et entraîneur des détenteurs de records du monde Marcus Greatwood et son équipe à Londres fin février.

Ils apprendront des techniques pour développer la conscience et la relaxation et participeront à des jeux et exercices conçus pour mettre au défi leur adaptabilité tandis que leurs progrès sont évalués, en mettant l'accent sur la croissance et l'adaptabilité.

Lors de la deuxième étape, les cinq finalistes sélectionnés participeront à des séances d'apnée statique dans la piscine intérieure du Aller au spectacle de plongée au NAEC près de Coventry pendant le week-end du 1er et 2 mars. Le samedi, des séances de coaching sont organisées, la grande finale étant prévue pour dimanche.

Le gagnant sera choisi non seulement sur la base de la plus longue apnée, mais également sur la conscience de soi, la sécurité, la détente et le plaisir – les valeurs fondamentales du club NoTanx.

Sur la plage

En plus de l'apprentissage de l'apnée, le prix du gagnant sera de passer sept jours en Égypte, logeant dans une tente de luxe sur la plage avec un récif de corail à deux pas et plongeant deux ou trois fois par jour sur les récifs et les épaves pour perfectionner ses compétences.

Les vols aller-retour entre Gatwick et Marsa Alam, les séances de yoga et de théorie et tous les repas sont inclus.

NoTanx a été fondée en 1999 et a continué à développer le système de formation NT. Elle affirme avoir initié plus de 2,000 14 personnes à la plongée en apnée, avoir envoyé 14 membres aux championnats du monde et avoir établi XNUMX records britanniques. Elle possède des succursales à Surrey, Brighton et Colchester ainsi qu'à Londres.

Vous pouvez trouver tous les détails du concours Zero2Hero et s'inscrire comme compétiteur sur le site Web du club – la principale exigence étant que vous soyez novice en apnée.

