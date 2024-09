Record du monde de plongée – jusqu’à 45 m dans un tube chaud

Le record du monde de la séance photo sous-marine la plus profonde avec des modèles semble sur le point de changer de mains une fois de plus – le lieu étant déplacé à l'intérieur et la profondeur de prise de vue abaissée à moins de 45 m.

La dernière tentative n'est peut-être pas dans l'esprit original de plongée en eau libre et froide qui a donné naissance aux records « DUMP » en 2021, mais, selon Guinness World Records (GWR), mener le tournage dans une installation polonaise fermée dans laquelle plus vous allez en profondeur, plus l'eau devient chaude n'est pas un obstacle à l'entrée.

Les séances de mode sous-marines avec la reconnaissance GWR à l'esprit ont débuté dans le lac Huron au Canada en 2021, avec le photographe canadien Steve Haining immortalisant le mannequin Ciara Antoski sur un Épave de 6 m de profondeur, comme indiqué sur Divernet.

Haining construit sur l'exploit en 2023 avec le mannequin Mareesha Klups, cette fois sur une épave à 30 m, avant le record a été revendiqué à la fin de l'année dernière par la photographe chilienne Pia Oyarzún et le mannequin canadien Kim Bruneau sur un site spectaculaire de 40 m dans les Bahamas plus chaudes.

Puis, fin août, une session baptisée « Wings In The Deep » a eu lieu à 45.4 m de profondeur dans le bassin de plongée artificiel le plus profond d'Europe, le Deepspot de Varsovie. La température de l'eau peut atteindre 34°C au fond de son puits cylindrique.

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-photographie la performance des entreprises Lémurvision et est « toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux défis ».

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Dérives (46m) and Bi-Dérives (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

En Pologne, Deepspot a mis à disposition son équipe de plongeurs de sécurité, tandis que la maquilleuse Marike De Meester veillait à l'apparence du mannequin Gerstorfer de Blommaert. Deux plongées de préparation et deux plongées de prise de vue avec l'apnéiste portant des costumes différents à chaque fois ont pris à l'équipe environ une heure de temps en piscine.

Gerstorfer était lestée et, plutôt que de s'équiper et de se déconnecter de son équipement de plongée, elle descendait pour poser pendant une minute avant de nager vers la surface à l'aide d'un DPV. Un problème imprévu, cependant, était que ses « ailes des profondeurs » en carton se sont révélées étonnamment flottantes – et finalement fragiles.

Le tournage a été filmé, enregistré et observé et doit maintenant être ratifié par GWR« Pour le titre officiel de la séance photo de mannequins sous-marins la plus profonde, l'une des directives stipule qu'aucune distinction ne sera faite concernant le plan d'eau dans lequel la tentative est faite », a déclaré GWR. Divernet.

« Il appartient à la personne qui tente de faire la tentative de choisir l'endroit le plus approprié. Le photographe est le bienvenu faire une demande via le site Web Guinness World Records pour que notre équipe de gestion des records puisse les examiner. »

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and photographie sous-marine,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

« L’apnée a toujours été une de mes passions », a déclaré Gerstorfer, désormais à portée de ce record du monde, « et la combiner avec la mode dans un environnement aussi unique et extrême a été une expérience inoubliable. »

