Record de plongée sous la glace en vidéo immersive

L'apnéiste néo-zélandais Ant Williams a établi l'année dernière un record du monde Guinness de la plongée la plus profonde sous la glace (70 m), et a suivi cela avec un record de distance sous la glace battu plus tôt cette année ratifié par la CMAS (Confédération mondiale des activités sous-marines), l'organisme de compétition qui reconnaît de telles prouesses en eau froide.

Le record d'apnée dynamique en eau froide - dans ce cas 0.2 °C - impliquait de parcourir 182 m d'un trou de glace à l'autre au lac Stiflisdalsvatn en Islande en utilisant des palmes et une combinaison de plongée à la fin du mois de mars. La tentative de record a été enregistrée pour Plongée sous la glace, le troisième épisode de Aventure, une série conçue pour le casque immersif Apple Vision Pro.

Williams avait pour objectif de battre le record de 175 m établi par le plongeur apnéiste français Arthur Guerin-Boeri (6 m) sept ans plus tôt. « Il y a d'autres apnéistes qui sont plus aptes physiquement que moi à pratiquer cette discipline : ils sont plus grands et plus minces, avec des poumons plus longs et donc une plus grande capacité pulmonaire », a concédé Williams.

Tournage de la tentative de record (Atlantic Productions)

« Mais là où je suis imbattable, c’est dans ma capacité à concentrer mon esprit si intensément sur la tâche à accomplir que j’élimine presque complètement le risque d’échec. »

Guerin-Boeri détient les records CMAS sous la glace sans palmes, à la fois avec protection thermique (120 m) et en portant uniquement des Speedo (105 m).

Au cœur de l'action

Apple Immersive Video est un 180° format multimédia qui utilise la vidéo ultra-haute résolution et l'audio spatial pour placer les spectateurs au centre de l'action sur l'ordinateur spatial Apple Vision Pro, lancé cette année. Séries de vidéos immersives Apple telles que Aventure sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs d'APV.

« Issu d'une formation en psychologie du sport, Ant entraînait des athlètes de sports extrêmes avant de le devenir lui-même. Vous pouvez donc comprendre comment il est devenu si particulièrement doté de la force mentale nécessaire aux meilleurs athlètes pour atteindre le sommet de leur sport », a déclaré le directeur britannique de Plongée sous la glaceCharlotte Mikkelborg.

« Ce qu’Ant a accompli en Islande est vraiment phénoménal. Et cet épisode innove également sur le plan technologique, car cet épisode vous emmène sous la glace dans les images d’action immersives de la plus haute résolution jamais capturées sous l’eau. Les spectateurs se sentiront complètement présents avec Ant dans cette aventure audacieuse. »

Une bande-annonce 2D peut être vue sur apple TV et Productions Atlantique comptes sociaux sur X et Instagram. Les téléspectateurs peuvent également découvrir les coulisses de Williams sur les plateformes.

