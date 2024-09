Des conditions difficiles pour battre le record du monde d'apnée

Au fil du temps, battre des records du monde devient de plus en plus difficile pour les apnéistes, et ce d'autant plus lorsque le mauvais temps s'en mêle. Un seul nouveau record du monde a été établi lors du 33e Championnat du monde de plongée en profondeur AIDA en Corse, grâce au recordman en série Alexey Molchanov, qui a réussi à améliorer une précédente plongée en profondeur.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Dérives (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

L'épreuve avait été reprogrammée de 24 heures au 10 septembre en raison des conditions difficiles pour les concurrents. L'apnéiste russe, en compétition en tant qu'« athlète neutre individuel », est descendu à 125 m, soit 2 m de profondeur de plus que la profondeur qu'il avait atteinte lors de la même compétition à Limassol, à Chypre, l'année dernière. Sa plongée a duré 4 min 23 s.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two ailettes is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Ces dernières années, Molchanov s'est généralement retrouvé en compétition avec Arnaud Jerald comme seul rival proche en CWTB, donc avec l'apnéiste français absent cette année, il aurait pu y aller doucement et quand même remporter une médaille d'or aux Championnats.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Dérives (CNF) world record.

35e record du monde

Molchanov détient déjà le record absolu de la CWTB de 124 m, établi lors du 7e Championnat du monde d'apnée en profondeur de la CMAS à Roatan, au Honduras, l'année dernière. Le dernier record du monde était son septième dans la discipline et le 35e au total de sa carrière.

Molchanov détient également le AIDA Records du monde de monopalme à poids constant (CWTB) (136 m) et à poids variable (156 m).

La compétition s'est terminée le 15 septembre, avec deux records continentaux et 36 records nationaux établis par les concurrents au cours de la semaine.

Une catégorie générale récompense les apnéistes réputés avoir excellé dans les disciplines d'immersion libre, de CWT, de CNF et de CWTB, ce qui a permis au Croate Petar Klovar d'être nommé champion général masculin, tandis que Marianna Gillespie de France, en compétition en tant qu'athlète internationale individuelle, a remporté le titre féminin pour la troisième année consécutive.

