Les apnéistes polonais font sensation à Athènes

Six records du monde de plongée horizontale en apnée ont été battus en Grèce la semaine dernière – et cinq d'entre eux ont été établis par deux apnéistes polonais, un homme et une femme.

Mateusz Malina a établi trois de ces nouveaux records, dont deux étaient absolus (c'est-à-dire jugés selon les règles CMAS et AIDA), lors de la compétition d'apnée en salle du Championnat du monde CMAS 2025, qui s'est tenue au Centre aquatique olympique d'Athènes.

Quelque 200 apnéistes de 40 pays ont participé à cet événement, regroupant les plongeurs par catégories d'âge – Juniors (15-17 ans), Seniors (18-49 ans) et Masters (50-70 ans et plus) – pour des séries éliminatoires visant à remporter des médailles. Cet événement offre également l'occasion annuelle de battre des records, et le site d'apnée a rapidement rendu compte des résultats. Molchanov.

Le 21 mai, Malina a réussi à nager 300 m en une seule respiration dans la discipline Dynamique avec bipalmes (DYNB).

Jusqu'à présent, parcourir six longueurs d'une piscine olympique sous l'eau de cette manière n'avait été possible qu'avec une monopalme (Malina l'a fait pour la première fois en 2016). Selon Molchanovs, les longueurs de 50 m rendent les longues distances plus difficiles à parcourir que dans une piscine standard de 25 m, car il y a moins de poussées sur les murs pour une propulsion supplémentaire et des nages plus longues entre les virages.

(CMAS)

Malina a décidé d'y aller doucement et lentement, et son plongeon de 4 minutes 53 secondes a dépassé le précédent record AIDA bipalmes de 290 m qu'il avait établi en 2022.

L'exploit était d'autant plus remarquable que la veille, Malina avait établi un nouveau record du monde CMAS en Dynamic No. Dérives (DNF) en parcourant 239.5 m. L'athlète domine cette discipline depuis 2014, année où il a franchi la barre des 226 m et est devenu le détenteur absolu du record du monde.

Le nouveau record CMAS est 1.5 m plus long que celui établi par Malina l'année dernière, mais il détient également toujours le record du monde absolu de 250 m de 2022.

Puis hier, le dernier jour de la compétition (24 mai), Malina a conclu sa semaine en établissant un nouveau record du monde absolu en Dynamic With Dérives (DYN), utilisant une monopalme pour parcourir 326.5 m en 4 min 31 s.

Il bat ainsi de 5 m son précédent record du monde établi lors de l'événement équivalent en 2022, et laisse le Polonais détenteur absolu du record du monde dans les trois disciplines d'apnée dynamique : DNF, DYNB et DYN.

Les honneurs même

Entre-temps, des percées ont également eu lieu parmi les concurrentes féminines à Athènes.

Également le dernier jour du championnat, deux de ces apnéistes ont réussi à établir simultanément le nouveau record du monde absolu de 284 m en DYN.

Pour la Polonaise Julia Kozerska, il s'agissait de son deuxième record du monde établi lors de l'événement, tandis que l'autre plongeuse, la Croate Mirela Kardasevic, défendait son record existant, qu'elles ont toutes deux amélioré de 2 mètres.

Deux records du monde absolus pour la Polonaise Julia Kozerska

Le plongeon de Kardasevic a duré 4 minutes et 1 seconde tandis que la Polonaise, entrée dans l'eau plus tard, a pu parcourir la distance qu'elle savait nécessaire en 5 minutes et 13 secondes.

Kozerska avait déjà établi un nouveau record du monde absolu de 214 m dans la discipline DNF dès le premier jour. Elle battait ainsi son précédent record du monde CMAS de 211.5 m de l'année dernière et son record AIDA de 213 m de 2023.

Un sixième record du monde a été établi à Athènes lors de l'épreuve d'apnée statique (STA) le troisième jour par l'Allemande Heike Schwerdtner, 3 ans. Elle avait déjà établi un nouveau record absolu de 54 min 9 s plus tôt cette année selon les règles de l'AIDA, et à Athènes, elle s'est contentée de tracer la ligne à 22 min 9 s, un temps suffisant pour établir un nouveau record. CMAS record du monde.

Le record absolu de STA chez les hommes tient depuis 16 ans maintenant : le Français Stéphane Mifsud a retenu sa respiration sous l'eau pendant 11 minutes 35 secondes en 2009 selon les règles de l'AIDA.

