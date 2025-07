Un festival d'apnée va bientôt débuter en Cornouailles

NoTanx Freediving organise son festival annuel à Redruth, en Cornouailles, en commençant par un événement de week-end appelé Be The Change (12-13 juillet), et tout le monde est invité à se joindre à nous.

Le festival existe depuis 15 ans et propose du camping et des explorations à terre, mais un nouvel élément pour le week-end d'ouverture en 2025 sont les « journées bien-être » - c'est-à-dire le bien-être personnel pour les plongeurs ainsi que pour l'océan.

Membres de l'équipe NoTanx

Le samedi est consacré au premier, avec sauna sur place, yoga, respiration, bains de glace et autres activités ainsi que des présentations de la Reef-World Foundation (Green Dérives) et le recycleur d'équipement fantôme Waterhaul et un barbecue en soirée avec de la musique.

Dimanche, l'accent est mis sur le bien-être de l'océan, avec un nettoyage de plage soutenu par Surfers Against Sewage dans le cadre de son Million Mile Clean initiative et un autre recycleur marin Odyssey Innovations, ainsi que le nettoyage sous-marin en apnée avec le soutien en surface de l'équipage de kayak Odyssey.

Le reste de la semaine (du 14 au 19 juillet) aura lieu le Freefest, avec de l'apnée prévue deux fois par jour dans ce qui devrait être un temps favorable sur certains des 24 sites de plongée « exceptionnels » catalogués par NoTanx au fil des années du festival.

Faire une pause

L'événement d'une semaine est soutenu par un certain nombre d'organisations axées sur l'environnement, notamment, outre celles mentionnées ci-dessus, Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits et la société de vêtements Patagonia.

Le week-end d'action bien-être, communauté et océan est organisé par Parc de vacances Globe Vale, Radnor, et le camping sur place sont disponibles du vendredi au dimanche pour 20 £ par personne et par nuit. Les participants à Be The Change paient 6 £ pour les deux jours (ouverture le samedi à 1h), et tous les bénéfices sont reversés à Sea Shepherd. Les billets peuvent être réservés ici.

Pas de Tanx enseigne et promeut l'apnée au Royaume-Uni depuis 1999 en utilisant le système de formation NTX et gère son propre club d'apnée.

