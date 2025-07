Les apnéistes Jerald et Artnik, champions du monde aux Bahamas

De nouveaux records du monde d'apnée ont été établis par le Français Arnaud Jerald et la Slovène Alenka Artnik lors de la compétition allégée Vertical Blue 2025, organisée chaque année au Dean's Blue Hole aux Bahamas.

Le premier record du monde CMAS à tomber a été celui de la discipline de poids constant avec bipalmes (CWTB). Jerald, 29 ans, a plongé à 125 m en 3 min 54 s, battant ainsi le record qu'il avait lui-même établi deux ans plus tôt lors de cet événement avec un plongeon à 122 m.

Le nouveau système d’ CMAS Le record de profondeur a maintenant égalé celui établi selon les règles AIDA par Alexey Molchanov lors du championnat du monde en Corse l'année dernière - mais ensuite, le 5e jour de Vertical Blue (6 juillet), Jerald a fait mieux avec un plongeon CWTB réussi de 126 m en un temps bien plus rapide de 3 min 45 s.

Il n'aurait pas prévu de deuxième tentative pendant la compétition, mais aurait décidé de pousser plus loin parce qu'il se sentait fort.

Se sentir fort : Arnaud Jerald

« Je me souviens de tout, de chaque instant, de chaque changement de température de l'eau, et surtout du moment où j'ai touché le fond et où je me suis dit : Waouh, je suis très loin de la surface ! » a-t-il déclaré. « Je souhaite à tous de vivre un tel accomplissement de leurs rêves. Cela faisait longtemps que je n'avais pas pleuré de joie. »

Le défi le plus difficile

Le 7e jour (9 juillet), Artnik a établi un record du monde féminin, son 17e à ce jour. La gymnaste de 43 ans a franchi 123 m en poids constant (CWT) en 3 min 46 s.

« Réussir ce plongeon a probablement été l'un des défis les plus difficiles que j'aie jamais relevés », a-t-elle déclaré après coup à propos de son exploit en monopalme. « Il y avait tellement de lourdeur, de peur, de doutes et de difficultés liées à cette discipline et à cette profondeur spécifiques.

« Ce qui m'a semblé être l'expérience la plus incroyable (ma plongée à 122 m en 2021) est devenu plus tard mon plus grand fardeau : "Comment refaire une plongée aussi parfaite ?" ou "Puis-je la refaire ?" » La profondeur égale celle de la plongeuse italienne Alessia Zecchini AIDA record du monde.

Seuls 20 apnéistes sélectionnés comme « athlètes d'élite » ont participé à l'édition de cette année. Bleu vertical L'événement, qui s'est déroulé du 1er au 11 juillet, visait à privilégier des plongées plus profondes, un accès optimal aux sites, une sécurité plus personnalisée et des conditions plus propices aux records.

