Un apnéiste retrouve le propriétaire de la bague étonné

Alex Davis, champion de plongée en apnée d'origine britannique et originaire de la Barbade, utilisait un détecteur de métaux nouvellement acquis pour fouiller les fonds marins au large de son île caribéenne d'adoption lorsque l'instrument a commencé à émettre des bips qui pourraient indiquer la présence de métaux précieux.

L'ouragan Beryl avait emporté des couches de sable du substrat sous-marin pendant l'été, mais jusqu'à présent, ce que Davis avait trouvé à l'aide du détecteur était principalement des pièces de monnaie, des capsules de bouteilles et des poids en plomb.

En creusant sous des coraux morts et du sable à 2 mètres de profondeur au large de Miami Beach, sur la côte sud, l'apnéiste a retrouvé une bague en or à peine ternie avec un emblème de cerf et une pierre rouge foncé incrustée. Elle était gravée des mots « McMaster University 1965 » et des initiales « FMP ».

La bague de remise des diplômes était seulement légèrement ternie (Alex Davis)

Davis, originaire de Perrnaporth, en Cornouailles, a établi 11 records nationaux d'apnée à la Barbade, dirige ce qu'il dit être la première école d'apnée de l'île et travaille comme maître instructeur AIDA et guide de chasse sous-marine depuis 2013. Son record actuel de plongée en poids constant (CWT) était de 92 m, et il détient également le record national d'immersion libre (FIM) de 81 m.

Plus tard dans la journée, il a contacté le personnel du Canadien université à Hamilton, en Ontario, pour expliquer ce qu'il avait trouvé. Une recherche dans leurs archives a permis de retrouver un nom correspondant aux initiales figurant sur la bague : Frederick Morgan Perigo.

Lorsque Davis a contacté Perigo, l'homme âgé, étonné, a confirmé qu'on lui avait donné la chevalière pour marquer sa remise de diplôme de la faculté des sciences de McMaster en 1965. Il l'avait portée pendant 12 ans et avait été contrarié de la perdre lors d'une visite à la Barbade avec sa femme et ses enfants.

« Un jour, j’ai pris mon plus jeune fils et je me suis jeté dans l’océan », raconte Perigo. « Il a été renversé par une vague, alors j’ai voulu l’attraper. Il a tiré sur ma main et ma bague d’ancien élève de Mac s’est détachée. Nous l’avons cherchée, mais sans succès. » Il ne s’attendait pas à revoir son bien.

Morgan Perigo : "Quelle merveilleuse surprise !" (Morgan Périgo)

Sachant qu'une occasion spéciale allait se présenter, Davis a immédiatement expédié les bijoux à Perigo et ils sont arrivés un jour à l'avance. « Quel merveilleux cadeau inattendu pour un 83e anniversaire ! » a été la réaction ravie du propriétaire.

