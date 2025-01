Une apnéiste se prépare à battre un record absolu de marche

Un nouveau record du monde absolu de la plus longue marche sous-marine en une seule respiration a été établi par l'apnéiste australienne Amber Bourke. Elle a parcouru 112.83 m, soit plus loin que le plus long terrain de football de la Premier League, et son exploit du mois d'août dernier vient d'être officiellement validé par Guinness World Records (GWR).

« Je suis instructeur de plongée en apnée et je pratique cette discipline depuis plus de 10 ans », a déclaré Bourke, 35 ans et originaire du Queensland. « Je voulais faire cela à la fois pour mon propre sentiment d’accomplissement – ​​j’ai toujours rêvé de détenir un titre de record du monde Guinness – et aussi pour collecter des fonds pour l’événement. Société australienne de conservation marine Dans le processus."

Cette forme très spécialisée d'apnée dynamique consiste à se déplacer au fond d'un bassin en se penchant vers l'avant à 90° au niveau des hanches, de manière à ce que le torse soit à plat, comme lors de la natation, mais en prenant en charge les jambes et les pieds. Une vidéo donne une idée de la dépense énergétique que cela représente.

(Grace Conlan / Plongée libre Gold Coast)

Bourke, qui portait 9 kg de poids, a trébuché à plusieurs reprises sur la première longueur, mais a réussi à atteindre la fin du bassin olympique de 50 m, où elle a dû taper une main et un pied contre le mur avant de se retourner pour la deuxième longueur. Elle s'est ensuite retournée à nouveau pour les 12.83 derniers mètres, ne refaisant surface qu'après avoir dépassé les marqueurs du record masculin.

Le précédent record féminin de 109.6 m, établi par l'apnéiste sud-africaine Amber Fillary, tenait depuis novembre 2021, ce qui représentait un grand pas en avant par rapport au record de 81.6 m établi par Bilge Cingigiray de Turquie en 2019.

Le record masculin a été établi à 107 m en septembre 2021 par l'apnéiste croate Vitomir Maričić. En juin dernier, un autre Croate, Boris Milošić, a remporté un record de 112 m, bien que ce soit la marque de Maričić qui figure toujours sur le site Web de GWR.

Amber Bourke, apnéiste polyvalente

Amber Bourke a déjà établi 17 records nationaux AIDA et un record mondial d'apnée, et est actuellement numéro un australien en apnée dynamique sans palmes et en poids constant sans palmes, monopalme et bi-palmes, et dans le top cinq dans toutes les autres disciplines d'apnée.

