Plongée gratuite en Australie pour les visiteurs du DEMA

Pour les participants au plus grand salon mondial de l'industrie de la plongée, DEMA, à Las Vegas (du 19 au 22 novembre), l'agence de voyages spécialisée Diveplanit Travel a présenté les meilleures destinations de plongée d'Australie à travers une gamme de séminaires - et a également offert la chance de gagner un voyage spécial en Australie.

Plan de plongée a partagé ses connaissances sur la Grande Barrière de Corail (GBR) de 2000 XNUMX km de long lors du salon, y compris une mise à jour sur la santé du récif après l'événement mondial de blanchissement de masse de cette année, ainsi qu'une présentation des « huit grandes » rencontres marines d'Australie, des petits rorquals aux dragons de mer feuillus.

Et un heureux participant à ses séminaires aura la chance de gagner des vols aller-retour en classe économique pour deux personnes de Los Angeles à Melbourne, Brisbane ou Sydney avec United Airlines, ainsi qu'une croisière de trois nuits pour deux personnes en plongée sur les récifs Ribbon à bord du bateau de croisière. Esprit de liberté, et un forfait plongée et hébergement de quatre nuits pour deux personnes sur la partie sud de la Grande Barrière de Corail, de Heron Reef à Lady Musgrave Island, avec Dive Spear Sport 1770.

Diveplanit a également organisé une collection de Offres spéciales du groupe DEMA Show, avec des remises exclusives et des allocations pour les chefs de groupe qui incluent des modules complémentaires à l'expérience GBR pour explorer la forêt tropicale de Daintree et Sydney au-dessus et sous l'eau, ainsi que des forfaits pour Ningaloo Reef, 1770 et des charters privés de petits rorquals.

La GBR offre un large éventail d'expériences de plongée, explique Diveplanit, depuis l'action pélagique et les plongées dérivantes dans les récifs isolés de la mer de Corail et les rencontres avec les petits rorquals et les morues géantes sur les récifs Ribbon à l'extrême nord, jusqu'aux rencontres rapprochées avec les tortues nicheuses sur l'île Heron et les raies manta en phase d'accouplement sur l'île Lady Elliot à l'extrême sud.

Les huit expériences proposées par l'opérateur comprennent la nage avec les baleines de Minke naines sur la GBR et les requins-baleines à Ningaloo, ainsi que l'observation des trains de raies manta sur l'île Lady Elliot. À Sydney, Diveplanit peut montrer aux plongeurs où trouver les dragons de mer et les « merveilles macro cachées » du port de Sydney.

L'Australie du Sud offre ses dragons de mer feuillus uniques, ses grands requins blancs aux îles Neptune et l'orgie annuelle de plus de 200,000 XNUMX seiches géantes à Whyalla.

Aujourd'hui (21 novembre), l'un des séminaires fait le point sur la santé des coraux de la GBR et montre comment la science citoyenne contribue à étudier le vaste système récifal avec la possibilité pour chacun d'y contribuer, que ce soit en visitant la GBR en personne ou en aidant à distance à analyser les milliers d'images téléchargées quotidiennement par les plongeurs, les snorkeleurs et les voyagistes dans une base de données mondiale. Assistez à la session à 11h206 PTZ dans la salle SXNUMX du Las Vegas Convention Center.