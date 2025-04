Fin d'une époque – Anne Hasson annonce sa retraite d'Aggressor Adventures

La carrière de 41 ans d'Anne Hasson chez Aggressor Adventures s'étend de professionnelle de la photographie à membre d'équipage à bord du navire original Agresseur Caïman de croisière de plongée à vice-président et directeur du marketing pour la société mondiale de voyages d'aventure.

En avril 2025, Hasson prendra sa retraite de son travail avec Aggressor Adventures alors qu'elle prendra le temps de partager sa passion pour l'exploration sous-marine et les voyages avec sa famille et ses amis.

La passion de Hasson pour la plongée sous-marine et le service au secteur du voyage a débuté le 9 novembre 1984, lorsqu'elle a rejoint son mari, le capitaine Wayne Hasson, à bord du premier Aggressor charter pour explorer les fonds marins des îles Caïmans. Elle est restée au service de l'entreprise pendant plus de 40 ans, la faisant passer d'un simple bateau de plongée à une entreprise d'aventure internationale proposant plongée sous-marine, safaris photo animaliers, observation des oiseaux, croisières fluviales, safaris photo animaliers et visites culturelles et environnementales.

Anne Hasson célèbre sa retraite

Outre ses réalisations professionnelles, Hasson a été une pionnière dans le secteur du tourisme de plongée et dans la préservation des merveilles naturelles pour les générations futures. Intronisée au Temple de la renommée des plongeuses en 2010, elle est membre du conseil d'administration de la Fondation Sea of ​​Change et plongeuse SSI Platinum Pro5000. En septembre prochain, elle sera intronisée au prestigieux Temple de la renommée international de la plongée sous-marine aux îles Caïmans, là où tout a commencé.

« Ce fut un plaisir de travailler avec Anne Hasson ces 18 dernières années. Son dévouement et son éthique de travail sont les meilleurs que j'aie jamais vus en affaires, et je la remercie pour tout ce qu'elle a apporté à cette entreprise alors qu'elle entame une retraite bien méritée consacrée aux voyages et aux loisirs », déclare Wayne Brown, propriétaire et PDG d'Aggressor Adventures.

En tant que vice-président de Aventures d'agresseurHasson a géré les départements de réservation, de marketing et de publicité, préservant l'intégrité et l'image de la marque et de l'identité visuelle de l'entreprise vieille de 41 ans.