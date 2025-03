Plonger en Méditerranée cet été ? Le mieux est de lire cet article

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que le printemps est en fait la période idéale pour réserver des vacances d'été », explique Dawn Morwood, codirectrice de l'agence de voyages Cheap Deals Away.

Bien qu'elle ne soit pas une spécialiste des voyages de plongée, les conseils de son entreprise pourraient permettre aux plongeurs non européens d'économiser de l'argent et d'éviter le stress qui les entourent et qui planifient un voyage de plongée en Méditerranée ou ailleurs en Europe, jusqu'à choisir le meilleur jour de la semaine pour prendre l'avion.

« Alors que tout le monde se concentre sur ses projets de Pâques, vous pourriez bénéficier d'offres estivales incroyables qui ne seront plus disponibles dans quelques mois », explique Morwood. « Pour les voyages d'été, avril est la période idéale. Nos données montrent que réserver des vols internationaux à la mi-avril permet généralement aux voyageurs d'économiser entre 200 et 300 £ par rapport à une réservation en juin. »

« Réservez des départs pour le mardi ou le mercredi : ces vols en milieu de semaine peuvent être jusqu'à 20 % moins chers que les départs du week-end. »

Contrairement aux vols, les prix des hôtels baissent souvent à l’approche de la date du séjour. « Le moment idéal pour réserver un hôtel en été est 3 à 4 semaines avant votre voyage », explique Morwood. « De nombreux hôtels proposent des chambres invendues à des tarifs réduits pendant cette période. »

Pour les destinations côtières populaires comme les îles grecques, il est toutefois conseillé de réserver 2 à 3 mois à l’avance, car elles se remplissent rapidement en juillet et en août. « Réserver plus tôt garantit non seulement la disponibilité, mais permet également de bénéficier de réductions pour les réservations anticipées. »

« Semaines mortes »

Les deux dernières semaines d'août et la première semaine de septembre offrent une « opportunité incroyable », en particulier avec les destinations méditerranéennes, car pendant que la météo estivale persiste, les prix peuvent baisser jusqu'à 30 % par rapport aux taux de pointe d'août, explique Morwood.

Chaque été connaît des « semaines creuses » au cours desquelles les réservations chutent naturellement, révèle-t-elle. « La semaine du 26 juin et la première semaine de juillet connaissent souvent des taux de réservation plus faibles. Ces semaines se situent entre les dates habituelles des vacances scolaires, ce qui les rend idéales pour les voyageurs sans enfants. »

Configurez dès maintenant des alertes de prix pour vos destinations préférées, même si vous n'êtes pas prêt à réserver, suggère Morwood. « Cela vous aide à reconnaître une bonne affaire lorsque vous en voyez une et à comprendre les tendances de prix typiques pour la destination que vous avez choisie.

Configurez des alertes de prix pour vos destinations préférées

« La clé est de penser par étapes : réservez vos vols pendant la période dorée du printemps, ciblez les « semaines mortes » plus calmes si vous pouvez voyager à ce moment-là et envisagez les avantages de voyager fin août ou début septembre. En combinant ces stratégies, vous économisez de l'argent tout en vous préparant des vacances beaucoup plus agréables sans le stress de la haute saison. »

ETIAS et EES

Morwood tient également à rappeler aux voyageurs les nouvelles réglementations visant à moderniser la sécurité des frontières et à rationaliser les procédures d'entrée qui entreront en vigueur pour les plongeurs non européens se rendant sur le continent au cours du second semestre 2025.

« De nombreux pays adoptent des systèmes d’autorisation de voyage électroniques et de collecte de données biométriques pour améliorer la sécurité et l’efficacité », explique-t-elle. « Ces mesures visent à réduire la fraude à l’identité, à empêcher les visiteurs de séjourner trop longtemps dans un pays et à simplifier les passages aux frontières. »

Elles imposent également une plus grande responsabilité aux voyageurs en matière de respect des exigences préalables à l’arrivée.

Le système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS) est une autorisation de voyage électronique obligatoire pour les détenteurs de passeports de pays tiers se rendant dans l'un des 30 pays Schengen pour des séjours de courte durée (jusqu'à 90 jours). Les voyageurs doivent faire une demande en ligne avant le départ, en fournissant des informations précises sur leur passeport, leur statut professionnel, leurs antécédents de voyage et d'autres informations.

La plupart des demandes devraient être traitées en quelques minutes, mais certaines peuvent prendre jusqu'à un mois si des informations supplémentaires ou un entretien sont nécessaires. L'ETIAS est valable trois ans ou jusqu'à l'expiration du passeport associé. Il coûte 7 euros et est gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 70 ans.

Empreintes digitales et visages

Le système d’entrée/sortie (EES) mis à jour remplace l’apposition manuelle des tampons sur les passeports par un enregistrement numérique automatisé des entrées et sorties de tous les voyageurs non européens entrant dans les pays Schengen pour des séjours de courte durée. « Ce système collectera des données biométriques, notamment des empreintes digitales et des images faciales, pour suivre les séjours sans visa et les séjours avec visa », explique Morwood.

Le système signalera automatiquement les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée dans n'importe quel pays et, bien qu'il soit conçu pour améliorer la sécurité et réduire les files d'attente au fil du temps, il pourrait, selon elle, entraîner des retards aux points d'entrée dans un premier temps.

« Pour que tout se passe bien, demandez votre ETIAS à l'avance. En fait, je vous recommande de l'avoir en main avant même de réserver des hôtels et des vols », explique Morwood. « Vous devrez noter la date d'expiration de l'ETIAS afin de pouvoir faire une nouvelle demande à temps. »

Comme auparavant, votre passeport doit être valable au moins six mois au-delà de la date prévue de votre séjour pour voyager dans la plupart des pays de l'UE. Pour plus d'informations, consultez Offres bon marché ou sur le Site web de l'UE.

