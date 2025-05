Plongée refusée



Plongée interdite : les coupes budgétaires du NDIS menacent la thérapie sous-marine qui change la vie

Par Lyndi K Leggett

La thérapie par la plongée n'est pas une activité comme les autres : c'est une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Depuis des années, nos programmes de thérapie par la plongée sur mesure offrent bien plus qu'une simple aventure sous-marine. Ils ont redonné de la mobilité aux membres paralysés, de la confiance aux cœurs anxieux et ont redonné un sens à ceux qui avaient tout perdu. Mais aujourd'hui, ces expériences transformatrices sont menacées.

Les récentes modifications apportées aux critères de financement du Régime national d'assurance invalidité (NDIS) ont entraîné la suppression ou le refus du soutien aux services de thérapie par la plongée. Nombre de nos clients se sont alors sentis dévastés, privés non seulement d'un moyen de se détendre, mais aussi d'une intervention efficace en matière de santé physique et mentale.

La plongée sous-marine comme thérapie : plus qu'un passe-temps

La thérapie par la plongée peut paraître atypique, mais elle repose sur la science. L'apesanteur de l'eau permet aux personnes à mobilité réduite de se déplacer librement, souvent pour la première fois depuis leur blessure. La pression de l'eau aide à réguler la respiration et à réduire l'anxiété. La clarté mentale que procure la plongée, combinée à la joie de l'accomplissement, est puissante.

Notre programme a aidé des clients souffrant de lésions de la moelle épinière, de TSPT, de sclérose en plaques, d'autisme, et bien d'autres. Pour certains, c'est la seule activité physique qu'ils peuvent pratiquer sans douleur. Pour d'autres, c'est la première fois depuis des années qu'ils se sentent « normaux ».

Voici une lettre d'un de nos clients expliquant comment il bénéficie d'un exercice sous-marin pendant une heure par semaine :

À qui cela peut concerner,

Bien que je puisse marcher avec une canne, je suis paraplégique suite à une blessure subie lors de mon service dans l'armée australienne. La lettre ci-dessous décrit les bienfaits que j'ai retirés du programme d'exercices sur mesure que je reçois à The Scuba Gym. Ces bienfaits concernent la santé physique, sociale, personnelle et mentale. Le véritable atout de la Scuba Gym réside dans le fait que les bienfaits sous-marins se transfèrent sur terre et apaisent l'esprit.

• Ma fonction pulmonaire s’est considérablement améliorée.

• Les douleurs aux côtes diminuent lors de la plongée en dessous de 3 mètres.

• Les crampes musculaires et les spasmes entraînant des déchirures de grade 1 à 2 sont réduits pendant 3 jours après une plongée à 5 m ou plus de profondeur pendant 30 minutes ou plus.

• J’ai moins de pensées autodestructrices et mon humeur est bien meilleure lorsque je suis en contact avec les autres.

• Je marche à reculons avec difficulté mais impossible avant la thérapie sous-marine.

• réduction du nombre d'heures de soins de 24 heures par jour à 8 heures par jour, ce nombre étant revenu à 24 heures en raison des trois mois sans accès à la thérapie sous-marine.

• Amélioration de la circulation dans les extrémités et guérison totale des plaies. • Passage du cathétérisme permanent au cathétérisme intermittent lors de plongées plus d'une fois par semaine.

• Mon sommeil s'est amélioré, ce qui se traduit par une meilleure prise en charge de soi et moins de maladies

• Soulagement de la douleur à 5 m de profondeur. C'est le seul soulagement que je ressens pour mes douleurs chroniques causées par mon service dans l'armée australienne.

• J'ai plus d'énergie

• Augmentation de l’amplitude des mouvements grâce aux exercices sous-marins.

Outre les avantages mentionnés ci-dessus, la thérapie par plongée me permet de participer sans craindre de me noyer à cause d’un spasme musculaire ou de me blesser à cause d’une chute, ce qui arrive régulièrement sur terre.

Je reçois plus de bénéfices d’une séance de thérapie sous-marine que de trois séances de physiothérapie.

Il est difficile d’exprimer le soulagement de ma douleur chronique.

Je vis avec le sentiment emprisonné d'une douleur sans fin, elle affecte chacun de mes mouvements, chacun de mes

pensée. Cela m'empêche de m'habiller, d'aller aux toilettes et de faire tout ce que je peux imaginer. Cela m'a pris

la dignité à bien des égards et a supprimé toute chance de mener une vie normale.

Scuba Gym est le premier rayon d’espoir depuis 25 ans.

Photo : Andrew en action

Réductions budgétaires du NDIS : un coup dur

Malgré ces avantages évidents, le NDIS a désormais jugé thérapie par la plongée « Non essentiel » dans de nombreux plans de financement. Cette décision a non seulement bloqué l'accès des nouveaux participants, mais a également, dans certains cas, supprimé le soutien existant des clients à mi-parcours des programmes, les laissant à la dérive, tant au sens propre qu'émotionnel.

La raison ? Le manque de reconnaissance de la scaphandre autonome comme une aide « raisonnable et nécessaire » selon les directives du NDIS. Mais pour ceux d'entre nous qui ont pu constater le pouvoir thérapeutique de la scaphandre autonome, cette décision paraît non seulement imprévoyante, mais aussi cruelle.

Ces coupes budgétaires ne freinent pas seulement les progrès, elles les inversent. Les patients signalent des difficultés de mobilité, une augmentation des cas de dépression et d'anxiété, et un regain d'isolement – ​​les mêmes problèmes que la scaphandre a contribué à soulager. Si l'on ajoute à cela les douleurs physiques que certains de nos patients ressentent 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX, sans leur scaphandre, la douleur revient, leur sommeil est perturbé et leur guérison s'arrête.

Nous avons besoin de votre aide

Nous appelons la communauté de la plongée, le secteur du handicap, les professionnels de santé et les décideurs politiques à en prendre conscience. Si vous êtes touchés par ces coupes budgétaires, ou si vous croyez au pouvoir de la plongée comme outil de guérison et d'autonomisation, nous vous invitons à nous soutenir.

Voici comment vous pouvez aider:



• Soutenez notre programme par des dons ou des parrainages pour le maintenir en vie pour ceux

qui en ont le plus besoin.

• Partagez cette histoire avec vos réseaux pour contribuer à sensibiliser.

• Contactez-nous directement si vous avez des idées, des ressources ou une volonté de nous aider à lutter contre cette injustice.

Mot de la fin

La thérapie par la plongée change des vies. Nous l'avons constaté des centaines de fois. L'eau ne fait aucune discrimination : elle accueille tout le monde de manière égale. Et avec le soutien adéquat, nous pouvons y parvenir aussi.

Ne laissons pas la bureaucratie noyer ce qui est devenu une bouée de sauvetage pour tant de personnes.

Contactez-nous à Lyndi@thescubagym.com.au ou appelez le 042 038 0055 pour faire la différence.