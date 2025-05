Divewise fait peau neuve

Centre de plongée populaire à Malte Plongée a subi une sérieuse transformation, l'extérieur et l'intérieur ayant été entièrement rénovés par l'équipe - et les membres de la famille qui ont été mobilisés pour aider.

Over the winter and early spring, Rinke Van Der Meer, Craig Williams and Laura Howarth put in the graft with all of the instructors and other team members, getting busy sanding, varnishing and painting.

Les frères de Laura, Luke et James, ont été appelés à l'aide car ils sont ébénistes et carreleurs, ainsi que son père Gary, qui est soudeur, et il était responsable de toute la nouvelle ferronnerie.

La zone de plongée a une nouvelle apparence

Laura a déclaré qu'ils étaient ravis des résultats et qu'ils avaient hâte que les plongeurs en visite puissent le constater par eux-mêmes : « Sur le plancher de plongée, nous avons eu une carte du récif maison qu'Aga (@agamuralsmalta) a créée et peinte sur le mur pour aider aux briefings et apporter un peu de couleur à l'endroit.

« Nous avons également agrandi notre section de cages pour plus de stockage et, dans le processus, avons fait imprimer des images d'épaves et de la vie marine à Malte sur des panneaux en PVC pour donner un peu de dynamisme et un aperçu des eaux qui nous entourent.

« Les bains d'eau douce et les zones de séchage des combinaisons ont été carrelés pour une protection supplémentaire, et nous avons également ajouté des contours en acier inoxydable pour les aider à durer plus longtemps ! »

Entourages en acier inoxydable sur les réservoirs de rinçage et plus d'espace de suspension

Divewise d'un côté, Techwise de l'autre

Elle a poursuivi : « La boutique a également été entièrement rénovée. Nous avons arraché tous les anciens panneaux d'affichage et en avons installé de nouveaux, avec un côté blanc pour le matériel de plongée loisir et un côté noir pour le matériel technique Techwise. Tous deux sont équipés d'enseignes lumineuses et de rangements derrière les présentoirs, dans des placards et des tiroirs coulissants. »