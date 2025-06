Des plongeurs invités au spectacle Beneath The Waves de Glasgow

Poterie rare récupérée récemment dans le Aigle naufrage dans la baie de Whiting, Arran rencontre photographie sous-marine et des croquis d'inspiration marine lorsque le Scottish Maritime Museum de Glasgow ouvrira son exposition d'été le samedi 7 juin.

L'exposition Beneath The Waves comprend des objets trouvés par le plongeur d'épaves Graeme Bruce ainsi que des œuvres du photographe, auteur et défenseur de la conservation marine Lawson Wood et de l'artiste sous-marine et écrivaine d'Ayrshire Christina Riley.

Deux bols en céramique exposés au salon ont été récupérés dans l'épave du navire à vapeur en fer de 1857. Aigle par Bruce et son équipe, basés à Oban, en juillet dernier. Leur la découverte a été présentée on Divernet.

La riche cargaison de vaisselle mettait en valeur un type de bol prisé fabriqué par Bell's Pottery, basé à Glasgow, sans doute le producteur de céramique le plus important d'Écosse au niveau international au cours du XIXe siècle.

Le plat nettoyé de Bell (Graeme Bruce)

« Pour moi, une épave est une capsule temporelle cachée au fil du temps par la mer », explique Bruce. « Le privilège de pouvoir explorer le passé et s'y connecter est indescriptible. Permettre aux objets issus des épaves de vivre une nouvelle vie et de tisser des liens entre les gens est primordial. »

En termes de connexions, le Aigle Le réservoir d'essai pour navires, le plus ancien du monde, abrite aujourd'hui la branche du Musée maritime écossais à Dumbarton.

Lawson Wood, originaire de Duns, plonge depuis l'âge de 11 ans et utilise un appareil photo sous-marin depuis la majeure partie de cette période. Ses plus de 50 livres portent sur la vie marine et les épaves. Si son travail l'a conduit partout dans le monde, il a également joué un rôle clé dans la cofondation de la plus grande réserve marine protégée du Royaume-Uni, la réserve marine du Berwickshire.

Requin pèlerin (Lawson Wood)

Wood marque l'ouverture de Beneath The Waves par une conférence intitulée « 60 ans sous l'eau » les 7 et 8 juin. Cette conférence abordera les débuts de la conservation marine, et les invités recevront une dédicace. impression d'une anémone de mer ou d'un phoque.

Christina Riley présente une sélection de photographies et de dessins au crayon réalisés lors de sa résidence d'artiste plongeuse à l'Argyll Hope Spot. Le projet Hope Spots s'inscrit dans le cadre du projet mondial Mission Blue initiative dirigée par l’océanographe Dr Sylvia Earle, et met en évidence les domaines essentiels à la santé de l’océan.

Anémone de mer (Christina Riley)

Riley se concentre sur les subtilités des écosystèmes marins complexes, mettant en valeur une espèce à la fois, comme les herbiers marins ou les œufs élégants d'un nudibranche.

« Nous sommes ravis de nous associer à trois artistes et explorateurs marins aussi passionnés et expérimentés pour célébrer notre monde sous-marin magique et mystérieux », déclare Eva Bukowska, responsable des expositions et des événements du musée. « Les visiteurs de tous âges apprécieront ce voyage immersif au cœur des trésors et des histoires cachés sous les vagues. »

L'exposition présente également des objets de la collection nationale du patrimoine maritime du musée et des pièces prêtées par le North Ayrshire Heritage Trust. Les visiteurs pourront également découvrir comment l'apnée est réputée pour faire progresser la compréhension de l'archéologie et de la conservation marines. Le vernissage du 7 juin comprend une journée d'activités gratuites.

L'exposition « Beneath the Waves » se déroule jusqu'au 13 septembre au bâtiment Linthouse, sur le port d'Irvine. L'entrée est incluse dans le prix standard de 10 £ du Musée maritime écossais. L'entrée est gratuite pour un maximum de trois enfants avec chaque billet adulte/réduit, et le musée est ouvert tous les jours de 10 h à 5 h. Les billets pour les conférences de Wood coûtent 10 £. Visitez le site Web du SMM.

Également sur Divernet : LE NAUFRAGE DE L'EAGLE A SAUVÉ LES TRÉSORS ÉCOSSAIS PENDANT 166 ANS, LAWSON WOOD EXPLIQUE L'ATTRACTION DE SCAPA FLOW, COMMENT NOUS AVONS TROUVÉ UNE ANIMALERIE NOUVELLE AUX ÎLES CAÏMANS, POURQUOI LES PLONGEURS DEVRAIENT VISITER LE BASS