Les plongeurs et les snorkeleurs sont invités à agir pour les eaux britanniques avec Motion for the Ocean

Les eaux du Royaume-Uni sont menacées, mais les plongeurs et les plongeurs avec tuba disposent désormais d'un nouveau moyen puissant de faire la différence : Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, une initiative conçue pour aider les conseils locaux – à l’intérieur des terres et sur la côte – à prendre des mesures significatives pour protéger les espaces bleus, a lancé une toute nouvelle initiative en ligne boîte à outils disponible pour tous les plongeurs, snorkelers et autres usagers de l'eau qui souhaitent s'impliquer.

BSAC, une voix de premier plan pour la communauté de plongée au Royaume-Uni, s'est associée à Motion for the Ocean pour soutenir cette initiative et appelle tous les plongeurs, quel que soit leur niveau de plongée. Formation Affiliation — pour agir. La boîte à outils fournit des conseils étape par étape pour aider les particuliers, les clubs de plongée et les professionnels de la plongée à interagir avec leurs conseils locaux et à promouvoir le changement.

Qu'est-ce qu'un « Mouvement pour l'Océan » ?

Une motion pour l'océan est un engagement formel pris par un conseil municipal pour reconnaître le rôle crucial de l'océan et s'engager à prendre des mesures concrètes pour le protéger. Si une motion pour l'océan est adoptée, le conseil municipal s'engage à intégrer la restauration des océans dans ses politiques et ses décisions, garantissant ainsi que la santé des espaces bleus soit une priorité dans des domaines tels que l'urbanisme, le développement économique et l'éducation.

En adoptant une motion, les conseils s'engagent à respecter huit engagements, notamment :

✔️ Intégrer la restauration des océans dans tous les plans et décisions stratégiques

✔️ Soutenir la conservation marine et améliorer la qualité de l'eau

✔️ Veiller à ce que la planification locale prenne en compte l'impact sur les rivières et les mers du Royaume-Uni

✔️ Développer la connaissance de l’océan et accroître l’engagement du public

✔️ Appeler le gouvernement à mettre l’océan en voie de rétablissement net d’ici 2030

Le soutien du public est essentiel : les conseillers doivent savoir que leurs communautés se soucient des espaces bleus sains pour agir.

Que contient la boîte à outils ?

✔️ Un modèle d'e-mail prêt à l'emploi pour contacter les conseillers

✔️ Conseils pour élaborer des messages efficaces pour obtenir des résultats

✔️ Conseils aux clubs pour inviter les conseillers à un baptême de plongée afin de souligner l'importance d'eaux saines

Il est facile de s’impliquer – et vous n’avez pas besoin d’être un expert !

Nul besoin d'être un expert en conservation marine ni de maîtriser toutes les sciences ; une simple passion pour la protection des eaux que vous aimez suffit. La boîte à outils simplifie la tâche, avec des ressources prêtes à l'emploi et des étapes claires à suivre. De plus, la BSAC et Motion for the Ocean sont là pour vous aider ! Si vous avez des questions ou besoin d'aide, vous ne serez pas seul.

Emily Cunningham MBE, cofondatrice de Motion for the Ocean, a déclaré : "Les plongeurs et les amateurs de snorkeling constatent directement l'impact de la pollution et du déclin environnemental. Motion for the Ocean leur donne les outils pour transformer leurs préoccupations en actions en collaborant avec leurs municipalités. Chaque courriel, chaque conversation et chaque démarche contribuent à assurer un avenir plus sain aux eaux britanniques.

Katherine Knight, présidente du comité Environnement et Développement durable du BSAC, a déclaré : « C'est une initiative formidable. Emily a rendu la réflexion sur l'océan accessible aux municipalités de tout le pays et elle porte déjà ses fruits grâce à la forte mobilisation et à l'engagement en faveur de la Motion pour l'océan. Que vous habitiez en bord de mer ou à l'intérieur des terres, vous pouvez encourager votre municipalité à intégrer l'océan dans ses discussions et ses prises de décision. »

Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la protection de nos rivières et de nos mers, mais elles ont besoin du soutien du public pour donner la priorité à cette protection. En s'impliquant, les plongeurs peuvent influencer directement les décisions qui affectent les eaux qu'ils aiment.

Pour accéder à la boîte à outils et commencer à faire la différence, cliquez ici.