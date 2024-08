Une équipe de plongée découvre un navire de guerre remarquable de la Première Guerre mondiale à 1 m

L'épave du croiseur HMS Hawke, coulé par un sous-marin allemand U-9 au début de la Première Guerre mondiale, avec la perte de 524 officiers et membres d'équipage, semble avoir été découvert au large de la côte nord-est de l'Écosse par les chercheurs sur les épaves de Lost in Waters Deep et l'équipe de plongée technique de Gasperados.

Les plongeurs attendent que la Royal Navy confirme officiellement l'identité de l'épave à partir de leurs images. HMS Hawke était l'un des premiers navires de guerre britanniques à être coulé pendant la Première Guerre mondiale, environ 1 semaines après le début du conflit.

Impression contemporaine du naufrage par l'artiste allemand Willy Stoewer

Hawke tomba en moins de huit minutes après avoir été touché par une seule torpille le 15 octobre 1914, alors qu'il patrouillait en mer du Nord au départ d'Aberdeen.

À la suite de recherches exhaustives menées par Kevin Heath, chasseur d'épaves basé à Stromness, de Lost in Waters Deep, l'épave a été localisée depuis le navire de support de plongée Halton Charters. clasine à une profondeur de 110 m, à environ 70 milles à l'est de Fraserburgh.

Heath avait passé au peigne fin les dossiers de tous les autres navires britanniques avec lesquels Hawke aurait pu communiquer avant le naufrage, ainsi que U-9les journaux de, ce qui a permis de donner une idée de l'endroit où Hawke aurait pu être le cas lorsque la torpille a été tirée.

L'équipe a d'abord vérifié un obstacle signalé par des pêcheurs dans les années 1980 et n'y a rien trouvé, à l'exception de l'épave du Hawke il s'est avéré qu'il se trouvait à seulement 800 mètres environ.

Image sonar à balayage latéral de l'épave (Lost In Waters Deep)

L'équipe de plongée s'est rendue sur place le 11 août et s'est dite surprise du bon état de l'épave, même si la proue avait été endommagée lorsqu'elle a heurté le fond marin. Le navire gisait sur le côté tribord, avec une végétation marine minime sur ses surfaces.

Hawke transportait deux canons de 234 mm et dix de 152 mm, plus douze livres de 6 livres et quatre livres de 3 livres, ainsi que quatre tubes lance-torpilles de 457 mm. Les armes ont été décrites comme étant nombreuses et intactes, certaines semblant même rester réfléchissantes par endroits.

Un des canons de 234 mm (Simon Kay)

L'appareil de pont est resté en place, tout comme la passerelle du capitaine à l'arrière et les restes des ponts en teck. De nombreux hublots intacts étaient ouverts, reflétant la nature soudaine du naufrage, les pièces à l'intérieur révélant de grandes quantités de vaisselle de la Royal Navy.

Hawke était un croiseur protégé de classe Edgar de 118 m (doté d'un blindage renforcé), propulsé par une paire de moteurs trois cylindres à triple expansion. Elle avait été mise en service en 1893 au chantier naval de Chatham, avant de servir dans la flotte méditerranéenne et dans l'escadron international.

HMS Hawke

Hawke rejoint la Home Fleet et en septembre 1911, elle brise son arc lors d'une collision dans le Solent avec Titanicle navire jumeau du paquebot RMS Olympique, dont la coque a subi des dommages considérables – même si aucun blâme n'a été attribué au capitaine du navire de guerre pour l'incident.

HawkeL'arc inversé d'origine de a été écrasé par l'impact avec la coque de l'Olympic et a été remplacé par un arc droit.



Au début de la Première Guerre mondiale, le HMS Hawke rejoint le 10th Cruiser Squadron, participant aux tâches de blocus entre les îles Shetland et la Norvège. En octobre 1914, l'escadron est déployé plus au sud, dans la mer du Nord, pour protéger un convoi de troupes canadiennes contre une attaque allemande.

Le véhicule de patrouille s'était arrêté pour récupérer le courrier du Endymion avant de repartir, sans zigzaguer, pour regagner sa station. Elle était toujours hors de vue du reste de l'escadron lorsque U-9 a lancé sa frappe meurtrière à 10.30hXNUMX.

Quand Hawke on a signalé que le destroyer avait disparu Swift a été envoyé de Scapa Flow pour la retrouver mais n'a rencontré que 22 membres d'équipage sur un radeau. Entre-temps, un paquebot norvégien avait embarqué 49 hommes supplémentaires et un survivant est décédé des suites de ses blessures, laissant un total de 70 survivants.

clasine de retour au port (Lost In Waters Deep)

Le HMS Hawke l'histoire sera publiée sur le Perdu dans les eaux profondes site, où de nombreuses autres histoires de naufrage peuvent être trouvées.

Les Gasperados aiment partager les détails de leurs expéditions lors de leur conférence annuelle de plongée technique Guz.tech. Le prochain aura lieu à l'Université de Plymouth le 30 novembre et peut être réservé dès maintenant pour 30 £.

