Le propriétaire d'un magasin de plongée condamné à 27 ans de prison pour abus sexuel

Le propriétaire d'un magasin de plongée de Cornouailles a été emprisonné pendant 27 ans après avoir été reconnu coupable de 16 délits d'abus sexuels sur enfants.

Marc Bear, 38 ans, a également été condamné à une année de liberté conditionnelle prolongée, à une ordonnance de prévention des atteintes sexuelles et à signer le registre des délinquants sexuels à vie. Lors de sa comparution devant la Crown Court de Truro le 5 décembre, le juge Carr lui a dit qu'il représenterait un risque pour les enfants pour le reste de sa vie.

Bear dirigeait le One Stop Dive-Shop à Launceston. L'entreprise a été constituée en décembre dernier et il avait démissionné de son poste de directeur à la mi-novembre après la conclusion du procès au cours duquel un jury l'avait reconnu coupable de 10 chefs d'accusation de viol, de deux chefs d'agression sexuelle, de deux chefs d'accusation d'incitation ou de provocation sexuelle d'un enfant et de deux chefs d'accusation d'incitation sexuelle d'une personne.

Le défendeur a également été reconnu non coupable de deux infractions consistant à avoir incité un enfant à se livrer à une activité sexuelle, d'un chef de viol et d'un chef d'agression sexuelle.

Après sa condamnation en novembre, Bear avait été averti qu’il risquait une peine de prison, mais avait été libéré sous caution pour se préparer. Il s’était enfui mais avait été localisé le lendemain à Somerset, après quoi le juge lui avait dit que le fait de ne pas se soumettre à la libération sous caution lui avait « tout appris sur son caractère ».

« Il s'agit d'un cas très troublant dans lequel le délinquant a exploité la vulnérabilité de jeunes pour sa propre satisfaction sexuelle, et je salue la sentence prononcée par le juge », a déclaré l'enquêteur-détective Tim Barbery de Police du Devon et des CornouaillesUnité de protection du public.

« L’enquête a été longue en raison de la nature des délits et la force et le courage dont ont fait preuve les victimes pour soutenir l’affaire de la police ont été cruciaux. J’espère que le résultat rendu aujourd’hui leur permettra de tourner la page et de commencer à avancer. »

