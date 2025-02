Dépthérapie

La déparasitage – la voie à suivre

Comme le savent de nombreux membres de la fraternité de la plongée, Deptherapy & Deptherapy Education a fermé ses portes en tant qu'organisme de bienfaisance le 31 août 2023, après près de dix ans de travail avec les vétérans des forces armées britanniques et certains travailleurs des services d'urgence qui ont subi des problèmes mentaux et/ou physiques qui ont changé leur vie en raison de leur service au Souverain et au Pays.

Ce travail s'est étendu à ceux qui se trouvaient dans le paradigme neurodivergent ou qui avaient des besoins éducatifs spéciaux (SEND), mais le travail de l'association a été réduit en grande partie à cause du COVID, d'une réduction des dons de bienfaisance au secteur « militaire » et d'une baisse des demandes de nouveaux bénéficiaires.

Lorsque l'équipe a fermé l'association caritative, elle s'est engagée à conserver le site Web : www.deptherapy.co.uk et la page Facebook : Deptherapy & Deptherapy Education seront en direct pendant une période de deux ans.

Richard et l'équipe ont maintenant décidé de maintenir le site Web et la page Facebook pour une période prolongée.

Deptherapy a été considéré à juste titre comme un leader mondial en matière d'enseignement adaptatif et les recherches qu'il a commandées ont été adoptées comme meilleures pratiques par de nombreux scientifiques dans le domaine de la réadaptation des « espaces verts et bleus », et l'équipe reçoit toujours de fréquentes demandes de soutien et de conseils en matière d'enseignement adaptatif.

Les bénéficiaires de la déparasitage Tom Oates (SSPT) et Michael Hawley (MS) lors de leur RAID IDP à Roots Red Sea

Un nouveau rôle

L'ancienne équipe de Deptherapy, désormais un groupe d'amis, avec un vif intérêt pour l'enseignement adaptatif, a décidé de se concentrer sur la diffusion des meilleures pratiques en matière de techniques adaptatives et d'agir comme un référentiel de connaissances dans ce domaine de spécialité de la plongée sous-marine, très mal compris et mal représenté.

Ils chercheront à montrer la voie en faisant pression pour les normes ISO et WRSTC en matière d'enseignement/plongée adaptative et pour la surveillance efficace de la spécialité, empêchant ainsi les déclarations non fondées ou exagérées des individus/agences sur les avantages de la plongée sous-marine pour les personnes ayant des difficultés mentales/physiques ou sur le paradigme neurodivergent.

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le site Web évoluera pour refléter ce nouveau rôle, tout en conservant la fierté de son ancien rôle caritatif.

À plus long terme, l'équipe – qui a conservé ses instructeurs expérimentés et ses conseillers médicaux (médecine de plongée et santé mentale) dévoués – cherche à développer un programme d'enseignement adaptatif qui transcende les agences et qui met les besoins du plongeur adaptatif au premier plan.

Deptherapy reste un centre de plongée RAID et l'équipe souhaite remercier tout particulièrement Roots Red Sea pour avoir agi en tant que sponsor d'entreprise dans la maintenance du site Web, ainsi que Dave Hubber et Simon MacKay, qui continueront de s'occuper du site Web, comme ils le font depuis 2014.

Richard Cullen a déclaré : « L’industrie doit accepter des normes d’enseignement adaptatif qui soient communes à toutes les agences et les allégations non prouvées sur les bienfaits de la plongée en matière de réadaptation et de santé mentale doivent cesser. Il faut créer un environnement qui garantisse l’honnêteté et l’intégrité, qui ne soit pas dominé par la commercialisation. »