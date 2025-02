DAN lance le « DANcast », un podcast pour inspirer une plongée meilleure et plus sûre

Le DANcast, le nouveau podcast officiel de Divers Alert Network, fournit des informations sur la sécurité grâce à des conversations engageantes avec des plongeurs de l'ensemble du secteur.

La série allie connaissances pratiques et histoires personnelles pour informer et inspirer. S'appuyant sur la mission éducative de DAN, le podcast vise à améliorer les connaissances des auditeurs et à leur permettre de prendre des décisions plus sûres et plus intelligentes au cours de leurs propres aventures.

L'émission rassemble une variété de voix – experts en sécurité et en médecine, chercheurs, fabricants d'équipements, photographes et cinéastes sous-marins, opérateurs de plongée et autres professionnels passionnés – qui croient en la mission de DAN.

Les épisodes abordent des sujets qui sauront certainement trouver un écho auprès des plongeurs chevronnés comme des nouveaux venus. Les auditeurs peuvent s'attendre à des discussions approfondies sur la recherche scientifique, les pratiques de formation, les innovations technologiques, les efforts de conservation, l'imagerie sous-marine et bien plus encore.

DAN publiera de nouveaux épisodes toutes les deux semaines. Pour plus d'informations sur The DANcast, y compris les derniers épisodes et les liens pour vous abonner au podcast sur Spotify et YouTube, Visitez le site DAN.org/Podcast.