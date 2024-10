Wakatobi étend la protection des récifs coralliens

Centre de plongée Wakatobi a élargi son engagement de longue date en faveur de la protection et de la restauration des récifs coralliens avec un nouveau programme d'évaluation de la santé des récifs et l'ajout d'une biologiste marine interne, Julia Mellers.

Julia a rejoint la famille Wakatobi pour lancer un projet continu visant à mesurer, surveiller et évaluer la santé des récifs coralliens dans la réserve marine privée du complexe.

Julia Mellers, la nouvelle biologiste marine interne du Wakatobi Dive Resort, photographie les coraux mous pour le programme d'évaluation de la santé des récifs. Photomatons par Adrienne Gittus

Le programme d'évaluation de la santé des récifs utilise un ensemble personnalisé de techniques modernes d'imagerie et d'analyse de données qui fournissent une indication complète de l'état d'un écosystème récifal. "Nous utilisons les dernières théories écologiques, technologies et intelligence artificielle pour développer un nouveau package permettant de mesurer de manière efficace et robuste la santé des récifs,» dit Julia. "Cela nous permettra de surveiller l'évolution des récifs de Wakatobi dans toute la zone protégée sans détourner de manière significative les ressources affectées à la protection des récifs. »

Le processus combine la documentation dans l’eau avec l’analyse des données à l’aide de modèles d’apprentissage automatique pour mesurer la santé des récifs. Lorsqu'elle n'est pas sur l'île, elle recherchera de nouvelles approches et idées pour l'évaluation des récifs coralliens et contribuera à faire connaître l'initiative scientifique de Wakatobi.

Julia et l'équipe de plongée ont également commencé une étude eDNA des récifs. »Cela implique de prélever des échantillons d'eau de mer près du récif à différentes profondeurs et de les filtrer pour piéger l'ADN environnemental (ADNe) que les organismes rejettent dans l'eau.", explique Julia. "Les échantillons sont maintenant dans un laboratoire, où l'ADN est marqué à l'aide de sondes et séquencé pour identifier les espèces présentes. Grâce à cette technique, nous devrions être capables de détecter des centaines d'espèces à partir d'un seul litre d'eau de mer. C'est un procédé très intéressant! "

Julia a étudié la biologie à l'université d'Oxford et a fait ses études de master en collaboration avec l'Institut australien des sciences marines. Elle est une navigatrice de longue date et une plongeuse passionnée.Je me suis orienté vers la biologie marine parce que je vois cette recherche comme un outil puissant pour connecter les gens avec la planète.," elle dit. "Travailler au sein d'une équipe aussi dynamique nous a permis de progresser rapidement. L'équipe de Wakatobi s'est également avérée être une source inestimable de connaissances sur l'écosystème local.

Julia ajoute en outre : « Pouvoir passer de la bibliothèque à l'ordinateur portable en passant par le récif, le tout dans l'espace d'une centaine de mètres, est la recette parfaite pour générer de nouvelles idées et les tester. C’est tellement passionnant de travailler avec des innovateurs ouverts d’esprit, désireux d’essayer de nouvelles approches et de regarder les choses sous différents angles. »

Lorsque cela est possible, les guides de Wakatobi aident également Julia à collecter des échantillons d'eau d'ADNe sur les récifs de Wakatob, où les coraux durs sont particulièrement robustes. Photomatons par Adrienne Gittus

Le programme de conservation collaborative des récifs coralliens de Wakatobi est largement reconnu comme une initiative pionnière en matière de protection autonome des ressources communautaires. Cette initiative a été développée par les fondateurs du Wakatobi Resort pour fournir un moyen proactif de protéger les récifs et les ressources marines. Une partie des revenus générés par les clients du complexe est partagée avec la communauté locale pour maintenir et soutenir un mode de vie durable qui favorise la gestion et le respect de l'écosystème des récifs coralliens.

Julia Mellers, la nouvelle biologiste marine interne du Wakatobi Dive Resort. Photomatons par Adrienne Gittus

Julia trouve également des moyens d'intégrer davantage de sciences dans l'expérience de plongée de Wakatobi. "Plus vous en savez, plus vous remarquez," elle dit, "et quel meilleur endroit pour en apprendre davantage sur la biodiversité et la garde des récifs qu'à Wakatobi.» Au cours de son premier mois à la station, Julia a présenté un programme sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la surveillance marine ; elle a également créé un cours sur mesure de biologie marine et de conservation de Wakatobi pour les jeunes et les adolescents souhaitant participer pendant leur séjour.

Wakatobi Resort est situé sur une petite île du sud-est de Sulawesi, en Indonésie. Les clients bénéficient de services de conciergerie de plongée et de snorkeling avec un accès exclusif à plus de 40 sites situés dans une réserve marine protégée, combinés à un service cinq étoiles, une cuisine raffinée, des services de spa et des vols charters directs au départ de Bali.

