Trump s'attire les foudres avec son décret sur l'exploitation minière pirate en eaux profondes

Un décret ordonnant à la National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis d'accorder des permis pour l'exploitation minière en eaux profondes par des entreprises américaines a été émis par le président Donald Trump.

Cette mesure contourne l’autorité de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), l’agence affiliée à l’ONU qui étudie des normes pour réglementer toute tentative internationale d’exploitation minière dans un écosystème aussi fragile que les profondeurs de l’océan.

Les militants écologistes ont condamné cette action unilatérale, la jugeant fondée sur un argument commercial erroné et dépassé. Certains affirment même que c’est la Chine qui tirera le plus grand profit de cette décision.

Il n’existe pas actuellement d’exploitation minière commerciale en eaux profondes, mais les fonds marins situés au-delà des eaux territoriales, notamment dans l’océan Pacifique, sont connus pour être une source potentielle de métaux tels que le nickel, le cobalt, le manganèse et le cuivre.

« Avec ce décret, le président ouvre la voie à la résilience de la chaîne d'approvisionnement et à une industrie manufacturière nationale florissante », a déclaré Erik Noble, secrétaire adjoint principal au Commerce à NOAA, qui fait partie du département du Commerce des États-Unis.

« Les États-Unis seront le leader mondial de l’extraction de minéraux en eaux profondes, et la NOAA est le fer de lance de cette initiative, car nous collaborons avec des agences fédérales et l’industrie privée pour soutenir la découverte et la collecte de minéraux essentiels sur les fonds marins. »

Ouvrir les vannes

D’après le Ocean ConservancyCependant, le décret de Trump ouvre la voie à une exploitation minière non réglementée des fonds marins, au mépris du consensus international – et « va à l’encontre de la mission de la NOAA ».

« La NOAA est chargée de protéger, et non de mettre en péril, l’océan et ses avantages économiques, notamment la pêche et le tourisme ; et les scientifiques s’accordent à dire que l’exploitation minière en haute mer est une entreprise profondément dangereuse pour notre océan et pour nous tous qui en dépendons », a commenté Jeff Watters, vice-président des affaires extérieures du groupe américain de défense de l’environnement.

« Les zones des fonds marins américains où des essais miniers ont eu lieu il y a plus de 50 ans ne se sont toujours pas complètement rétablies », a-t-il déclaré. « Les dommages causés par l'exploitation minière en eaux profondes ne se limitent pas aux fonds marins : ils affecteront l'ensemble de la colonne d'eau, de haut en bas, et tous ceux et toutes les ressources qui en dépendent. »

« Les données nous indiquent que les zones ciblées par l’exploitation minière en eaux profondes chevauchent souvent d’importantes zones de pêche, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant aux impacts sur l’industrie de la pêche du pays, qui représente 321 milliards de dollars. »

intérêt national

L’administration Trump soutient qu’autoriser l’exploitation minière en eaux profondes est essentiel pour sécuriser les minéraux vitaux pour la production de batteries, d’électronique et de systèmes de défense, et a affirmé que cela pourrait générer 300 milliards de dollars pour l’économie américaine et créer 100,000 XNUMX emplois sur une décennie.

Elle a également encadré le aide dans un souci de sécurité nationale, visant à réduire la dépendance aux sources étrangères – principalement la Chine, qui domine la chaîne d’approvisionnement mondiale de ces minéraux – et à positionner les États-Unis comme leader d’une industrie émergente.

ROV Deep Discoverer au-dessus d'un champ de ferromanganèse (NOAA)

À l'inverse, le Dr Douglas McCauley, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara et à Berkeley, affirme : « Ce décret est un immense cadeau pour l'économie chinoise. Jusqu'à présent, la plupart des pays se sont assis à la même table au sein de l'Autorité internationale des fonds marins, négociant avec soin des réglementations minières contraignantes afin de garantir un partage équitable des bénéfices tirés des ressources exploitées dans les eaux internationales. Les États-Unis tentent de saboter ce processus contrôlé. »

Les États-Unis sont devenus la première opération minière pirate dans les eaux internationales. Avec des règles, nous aurions pu contrôler les minerais que la Chine, ou tout autre pays ou individu, extrairait de cette partie de l'océan. Mais sans règles, la Chine, pour le dire simplement, serait bien plus à même de gagner.

Montagne radioactive

« Par exemple, on a récemment découvert que ces métaux au fond des océans étaient radioactifs », explique McCauley. « Il est difficile d'imaginer une communauté américaine qui souhaiterait voir une montagne de ces métaux radioactifs traitée à proximité. D'autres pays pourraient être moins réticents à ce genre de choses. »

L'ironie du sort est que nous venons de déclencher une ruée vers l'or – mais une ruée vers l'or de pacotille. Dans leur ardeur à exploiter ces minéraux marins, les États-Unis semblent avoir négligé de faire des calculs.

« Le cobalt et le nickel qui pourraient être extraits des fonds marins seraient les plus chers de la planète… L'offre de cobalt et de nickel est aujourd'hui excédentaire et peut être achetée en un clic sur les marchés internationaux des métaux pour une fraction du prix. Les États-Unis viennent de signer un accord économique très défavorable. »

« Des conséquences désastreuses »

Duncan Currie de la Coalition pour la conservation des fonds marins a décrit cette décision comme « une violation du droit international avec des conséquences désastreuses pour chaque pays et chaque personne qui bénéficie de l’océan en tant que notre patrimoine commun ».

« Cela bouleverse plus de 40 ans de jurisprudence dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, menace de déstabiliser la gouvernance des océans à l’échelle mondiale et constitue une insulte aux peuples et aux pays du Pacifique qui seront les plus touchés par cette décision », a-t-il déclaré.

Les groupes de campagne se sont préparés à l'évolution de la situation (Greenpeace)

« Le gouvernement américain n’a pas le droit de permettre unilatéralement à une industrie de détruire le patrimoine commun de l’humanité et de ravager les profondeurs marines au profit de quelques entreprises », a commenté Greenpeace, Bien que l' Centre pour la diversité biologique a déclaré : « L'accélération de l'exploitation minière en eaux profondes est un désastre environnemental en devenir. Trump tente d'ouvrir l'un des écosystèmes les plus fragiles et les moins bien compris de la planète à une exploitation industrielle inconsidérée. »

La NOAA indique qu'elle et d'autres agences fédérales partenaires travailleront « à une meilleure compréhension des grands fonds marins grâce à des avancées en matière de cartographie, de caractérisation, de collecte de données environnementales et d'évaluation des ressources. De plus, la NOAA mettra en œuvre des mesures de conformité environnementale conformes à la législation en vigueur. »

