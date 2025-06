Sir David se souvient d'une expérience effrayante avec un casque de plongée

Sir David Attenborough à 99 ans reste plus pertinent que jamais avec son nouveau documentaire percutant Océan en streaming en même temps que le Conférence des Nations Unies sur l'océan Le coup d'envoi est donné aujourd'hui (9 juin) à Nice.

Il semble cependant que l'expert chevronné de la faune et défenseur de l'environnement n'aurait peut-être jamais pu profiter de son illustre carrière si une première diffusion extérieure avait pris une tournure différente.

Dans une conversation récemment enregistrée avec William, prince de Galles, au Royal Festival Hall de Londres pour promouvoir le film, Attenborough a démontré ce qui s'était passé près de 70 ans plus tôt lorsqu'il avait essayé pour la première fois un casque de plongée devant une caméra – sur la Grande Barrière de corail australienne pour la BBC.

Alors qu'il essayait un casque en forme de bocal à poisson qui lui avait été offert, le prince l'avertit qu'il pourrait ne plus pouvoir l'enlever.

Attenborough avec son intervieweur, le prince William

« C'est une chose étrange à faire », a convenu Sir David en retirant le casque, « et quand j'ai mis le mien pour la première fois, j'ai soudainement senti de l'eau arriver ici », a-t-il ajouté en désignant sa bouche.

« Je me suis dit : "C'est pas possible". Et quand ça a atteint ses narines, je me suis dit : "Je vais sûr « Ce n'est pas bien. » Et bien sûr, si tu as ce truc vissé sur toi, que tu ne peux pas respirer, que tu n'arrives même pas à te faire entendre – tu sais, enlève-moi ça !

Heureusement, il a pu faire part de sa situation difficile à ses maîtres à temps, mais le directeur, peu compréhensif, a alors exigé qu'Attenborough lui donne le casque afin qu'il puisse en démontrer l'utilisation correcte.

« J'ai dit : "C'est un défaut." Il a dit : "Non, regarde, viens !" Il l'a mis, et je suis heureux de dire qu'il est allé sous l'eau et qu'il en est ressorti encore plus vite que moi, parce qu'il y avait était en fait, il y a un défaut sur la chose.

Nouveau monde

Le prince William a fait remarquer qu'il devait être fascinant pour Attenborough de plonger à une époque où l'on savait relativement peu de choses sur le monde sous-marin, et d'être l'une des premières personnes à pouvoir le voir et en parler.

« Une fois que Cousteau a inventé l'aqualung et le masque facial-masque« C'est à ce moment-là que vous avez soudainement pénétré dans un nouveau monde », a confirmé Attenborough. « Vous voliez aux côtés de poissons, une expérience extraordinaire, et les poissons, bien sûr, ne réagissent pas à votre présence, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant. »

« Les caméramans sous-marins sont fantastiques. Je pense que certains sont plus heureux sous l'eau que sur terre. »

Lorsque le prince William a interrogé Attenborough sur l'état des océans, il a répondu : « Le pire, c'est que cela vous est caché, à moi et à la plupart des gens.

Ce qui m'a horrifié lorsque j'ai vu pour la première fois les images prises pour ce film, c'est ce que nous avons fait subir aux fonds marins. C'est tout simplement horrible.

Si vous faisiez quelque chose de semblable sur terre, tout le monde serait révolté. Si ce film a un effet, s'il parvient à sensibiliser le public, ce sera très important. J'espère seulement que ceux qui le verront comprendront qu'il faut agir avant de détruire ce grand trésor.

Océan peut être vu dans les cinémas et est désormais diffusé sur Disney+, Hulu et National Geographic.

