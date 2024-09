Les Maldives font volte-face sur la pêche à la palangre et les requins bénéficient d'un répit

Les craintes selon lesquelles les Maldives étaient sur le point de perdre leur réputation durement acquise en matière de protection des requins et des raies en autorisant une fois de plus la pêche à la palangre destructrice ont été dissipées.

Après une campagne menée par des scientifiques internationaux et l'opinion publique, soutenue par les pêcheries de thon durables des Maldives, le président Mohamed Muizzu serait personnellement intervenu. Il aurait décidé de ne pas réémettre de licences de pêche à la palangre, qui auraient pu menacer les chances de survie des espèces vulnérables ciblées et des prises accessoires.

À la mi-août Divernet avait publié l'article Les projets de pêche à la palangre des Maldives mettent en péril la réputation des Maldives en faveur des requins, expliquant que les scientifiques et les défenseurs de l'environnement demandaient au gouvernement de la principale destination de plongée de reconsidérer un projet de réglementation qui aurait autorisé le débarquement de prises accessoires de requins et de raies. Il avait également suggéré que les plongeurs pourraient envisager de signer une pétition sur le sujet. aide.

La pêche à la palangre aurait accru la pression sur les populations de thon dont dépendent les pêcheurs artisanaux locaux des Maldives.

« La pêche au thon au coup par coup est une tradition maldivienne qui remonte à des centaines d’années », explique Callum Roberts, professeur de conservation marine à l’université d’Exeter et chercheur sur les coraux aux Maldives. « Peu d’endroits peuvent démontrer une durabilité à long terme aussi extraordinaire. »

« En rejetant des méthodes de pêche plus efficaces et plus destructrices, les Maldives montrent aux autres pays une meilleure voie pour équilibrer les revenus de la pêche avec la santé des océans et la protection de la nature. »

Effets néfastes

Les navires étrangers ont commencé à pêcher à la palangre aux Maldives en 1985. La pratique a été interdite en 2010 mais a rouvert l'année suivante avant que, en réponse à de nouvelles irrégularités, le gouvernement ne cesse de délivrer de nouvelles licences en 2019.

Des inquiétudes ont été soulevées lorsque le ministère des Pêches et des Ressources océaniques a annoncé récemment que, considérant que la pêche à la palangre du thon jaune, du thon obèse et de l’espadon pouvait générer des revenus importants pour les pêcheries locales sans causer d’effets négatifs, il préparait de nouvelles directives pour réglementer cette pratique.

Les organismes environnementaux aux Maldives et à l’extérieur du pays ont exprimé leurs inquiétudes quant aux effets néfastes d’une telle mesure sur l’environnement et l’économie du pays – et ont évoqué la possibilité que l’Union européenne prenne des mesures.

Les raies seraient également menacées par le retour de la pêche à la palangre (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

« Plus de 100 scientifiques internationaux ont soutenu une campagne menée par des ONG locales et internationales de conservation, des pêcheurs locaux et des groupes touristiques, et ont cosigné une lettre adressée au gouvernement pour exprimer son inquiétude face aux mesures visant à rééditer les licences », a déclaré l'association caritative britannique de conservation des océans. Fondation Blue Marine« La campagne a touché un public plus large, avec 30,000 XNUMX signatures sur une pétition en seulement quinze jours. »

« Une intervention sage »

« La pêche à la palangre aurait entraîné la mort d'innombrables créatures marines précieuses, notamment des requins, des tortues, des raies et des oiseaux de mer, portant ainsi préjudice à l'image touristique des Maldives et à la réputation de ses pêcheries de thon », a déclaré le porte-parole. Alliance océanique des Maldives des organismes environnementaux locaux.

Le MOA s'est associé à l'Union des pêcheurs de thon à nageoires jaunes des Maldives pour lancer la pétition, qui appelle la communauté internationale à sensibiliser le gouvernement aux répercussions écologiques, économiques et sur la réputation de la pêche à la palangre.

« Nous félicitons le président pour sa sage intervention », a déclaré le MOA. « Les pratiques de pêche destructrices comme la pêche à la palangre contribuent non seulement à la surpêche, mais détruisent également l’identité et la stabilité économique de nos pêcheurs et de leurs familles. Nous remercions le président d’avoir écouté nos préoccupations et d’avoir annulé cette décision au bénéfice de beaucoup de gens, plutôt que de quelques groupes influents. »

« Il est temps que la communauté internationale reconnaisse activement l'engagement des Maldives envers son peuple et sa nature, en soutenant les pêcheurs maldiviens en achetant leur thon durable pêché à la canne et en encourageant les gouvernements internationaux à revoir les accords commerciaux à la lumière de l'éthique de durabilité élevée des Maldives », déclare la Fondation Blue Marine.

Également sur Divernet : LES MALDIVES NIENT LES PLANS VISANT À METTRE EN DANGER LES REQUINS, ZONE DE PIÉGEAGE : CANTINE MYSTÈRE POUR REQUINS DES MALDIVES, LA MANTA DES MALDIVES REVIENT D'ENTRE EUX, BATTY COMME POISSON-GRENOUILLE SUR DES VÉLOS